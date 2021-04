Vermögen der Königshäuser: Das sind die zehn reichsten Royals 

Larissa Glunz

Hat schon früh ihre Begeisterung für Königshäuser entdeckt und seitdem keine royale Hochzeit, Geburt & Co. verpasst. Nach ihrem Studium in Marburg entschied sie sich für den Journalistenberuf und hat in München eine neue Heimat gefunden. Verfolgt als Online-Redakteurin im Dienst der Krone das Leben der Royals und berichtet begeistert darüber.

Larissa.Glunz@zentralredaktion.news