Verona Pooth hat zwei neue Fotos gepostet, die Aufsehen erregen - sie ist darauf ohne Oberteil zu sehen und bezieht die Fans mit ein.

Verona Pooth zeigt sich auf ihrem Instagram -Account gerne in knappen Outfits.

zeigt sich auf ihrem -Account gerne in knappen Outfits. Jetzt gab es neue Hammer-Fotos ohne Oberteil.

Sie kokettiert mit der Frage, ob sie ein Shirt tragen soll.

Update vom 23. Februar 2020: Neuer Pooth-Hammer bei Instagram! Verona zeigt sich dort mal eben ohne Oberteil auf zwei Fotos (das zweite sehen Sie durch Wischen bzw. Klick auf die Pfeile). Das heißt natürlich nicht, dass gar nichts ihren Oberkörper bedeckt. Doch sie hält nur einen pelzigen Mantel davor. Ein bisschen Einblick auf ihre linke Brust gibt‘s für die Fans dennoch. Dazu kokettiert Verona Pooth mal wieder. „Bereit für den place to be. Ich bin nicht sicher, soll ich ein Shirt tragen?“

Am Ende entschied sie sich dafür. Denn in genau jenem Mantel tauchte sie dann bei der „Place to be“-Party im Rahmen der Berlinale (wo auch Lena Meyer-Landrut für Aufsehen sorgte) auf. MIT einem weißen Shirt drunter.

+ Verona Pooth bei der „Place to be“-Party. © dpa / Jörg Carstensen

Den Fans dürfte das Insta-Foto ohne Oberteil mehr zugesagt haben. „Ich würde es sein lassen“, reagiert einer direkt auf die Frage nach dem Shirt. „Wann fragt der Playboy an?“, „Hände hoch“, „Top Frau“ und „No shirt please“, schreiben andere. Und einen Tipp gibt‘s on top: „Ich hoffe du erkältest dich nicht offiziell haben wir noch immer Winter.“

Verona Pooth relaxt im Schwimmbecken - und gewährt äußerst tiefe Einblicke: „Heißer als heiß“

Unser Artikel vom 13. Februar 2020:

Ajman - Während sich im grauen Deutschland viele Menschen die Sonne herbeisehnen, hat Verona Pooth bereits die Flucht ergriffen - und verbringt ihre Tage in einem Beach Ressort in Ajman in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allen Daheimgebliebenen gibt die 51-Jährige jedoch Einblicke auf ihrem Instagram-Account - und die haben es in sich.

Verena Pooth planscht im Pool - Ihr Dekolleté kommt besonders zur Geltung

Auf ihrem neuesten Foto zeigt sich Verona Pooth im Pool. Im türkisblauen Wasser sitzt sie in einem orangefarbenen Schwimmreifen. Farbenfroh erscheint das Bild auch durch Pooths bunten Badeanzug und einer roten Blume im Haar.

Zusätzlich zu ihrem fröhlich-bunten Bade-Schnappschuss zeigt die 51-Jährige allerdings noch zwei kurze Videos, die tiefe Einblicke gewähren. Von oben herab filmt die Kamera auf die planschende Verona Pooth - wodurch ihr Dekolleté besonders gut zur Geltung kommt. Der türkisblaue Swimmingpool rückt dabei komplett in den Hintergrund.

Verena Pooth gewährt tiefe Einblicke - Ihre Follower lassen Aufnahmen nicht unkommentiert

Schon einmal in diesem Jahr postete Verona Pooth Bikini-Bilder von sich - sie zeigte sich in Dubai im knappen Sport-Outfit. Ihre Fans zeigten sich von ihrem natürlichen Look begeistert.

Auch dieses Mal lassen ihre Follower die Einblicke nicht unkommentiert. „Wie ich deinen Körper liebe“, schreibt einer von ihnen. „Für deinen Körper brauchst du doch einen Waffenschein“, lautet ein anderer Kommentar. Auch Aussagen wie „Heißer als heiß“ und „Du hübsche Badenixe“ zeigen, dass ihre Bilder mit wenig Stoff immer wieder gut ankommen.

Video: Verena Pooth am Strand - Hier zeigt sie ihren durchtrainierten Körper

Fans sind von Verona Pooths Körper beeindruckt - „Jede 20-Jährige kann einpacken“

Dass sich Verona Pooth mit ihren 51 Jahren gerne noch im Bikini und knappen Badeanzug zeigt, beeindruckt ihre Fans außerdem zusätzlich. Laut ihren Followern ist ihr ihr Alter nicht anzusehen. „Du bist ja erst 25 Jahre alt oder“, steht unter ihrem Posting. Ein anderer Fans verteilt noch ein besonderes Kompliment. „Du bist so hübsch, jede 20-Jährige kann neben dir einpacken“, schreibt er.

Bei so viel positivem Feedback wird das nächste Bikini-Foto aus dem Urlaub wohl nicht lange auf sich warten lassen.

nema

Über ein anderes Foto von Verona Pooth spotteten ihre Fans allerdings. Zusätzlich zu dem ungewöhnlichen Bild machte die 51-Jährige noch ein privates Gedächtnis.

Kritik erntete Verona Pooth noch für ein weiteres Posting. „Was ist mit deinem Gesicht passiert?“, fragten ihre Fans.