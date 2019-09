Verona Pooth zeigt sich im heißen Latex-Outfit - Anhänger sehen mehr als sie wollten

Nach ihrer Foto-Panne in der vergangenen Woche sorgt Verona Pooth aktuell mit einem Latex-Look für Diskussionen.

Update vom 17. September 2019: In ihrem neuesten Post auf Instagram präsentiert sich Verona Pooth im aufreizenden Latex-Look. In einer hautengen schwarzen Latex-Hose lässt sich die 51-Jährige in einem kurzen Clip auf eine schwarze Leder-Couch fallen, schüttelt ihre Haare und streckt ihren Followern sogar kurz ihren Hintern entgegen. Viele Fans sind von dem heißen Look begeistert. „Lack & Leder. Wow!“ oder „eines deiner heißesten Outfits“ schreiben einige User.

Doch ein Detail an dem kurzen Clip sorgt bei vielen Fans für Gesprächsstoff. Den irgendetwas scheint an ihrer Hose nicht zu stimmen. „Hi Verona, ist Deine Hose unten am Hintern gerissen?“, fragt ein Follower ganz direkt. Ein anderer schreibt samt „Daumen runter“-Emoji: „Hose kaputt“. „Mit zerfetzten Hinterteil“, „Ach Mama das könnte peinlich sein, frage dein Sohn“ oder „So dumme Videos ohne Inhalt“ - nur ein Auszug an spöttischen Kommentaren.

Video: Nach Legging-Panne - Verona Pooth im Latex-Look

Leistet sich Verona nach ihrem missglückten Foto in der vergangenen Woche hier gleich den nächsten Fauxpas? Zur Erinnerung: Die TV-Moderatorin postete einen Schnappschuss in einer besonders engen Hose, unter der sich so einiges abzeichnete. Wenig später löschte sie das entsprechende Foto.

Handelt es sich bei dem Latex-Look um das nächste Missgeschick oder Absicht? Das zumindest fragt sich dieser User: „Ist es Absicht mit der kaputten Hose am Hintern?“.

Verona Pooth leistet sich Foto-Panne - ihre Reaktion folgt sofort

Ursprungsmeldung vom 11. September 2019: München - Dass Verona Pooth schon 51 Jahre alt ist, sieht man der Werbe-Ikone nun wirklich nicht an. Das teilt sie auch gerne mit der Welt. Dabei ist ihr jetzt ein kleines Missgeschick unterlaufen ...

Verona Pooth im Fitness-Look - Outfit zeigt wohl mehr als beabsichtigt

Straffer Body, top gestylt und vor allem super sportlich - so präsentiert sich Verona gerne auf Instagram. So auch in einem aktuellen Post. Verona steht dabei auf einer Treppe und lehnt sich lässig an die Wand. Dabei trägt sie Laufschuhe, ein weites rosa Oberteil und eine graue Fitnesshose. Ein cooles Fitness-Outfit eben. Doch schaut man genauer hin, ist unter Veronas Hose, die weibliche Anatomie sehr deutlich zu erkennen, ein sogenannter Camel Toe. Auch bei einem anderen Post könnte ihr ein ähnliches „Missgeschick“ unterlaufen sein.

Video: Verona Pooth und ihre sehr sehr enge Hose

Verona Pooth nimmt enges Höschen mit Humor

Dass sie bei dem sportlichen Schnappschuss mehr sehen lässt, als unbedingt nötig, weiß Verona selbst. Postet sie zu dem Bild doch humorvoll: „die Nummer hier ist ein ganz enges Höschen geworden“. Dass der Post nicht nur positive Kommentare nach sich zieht, ist keine große Überraschung. Zumal Verona Pooth auch mit heißen Strand-Fotos für hitzige Diskussionen sorgte. Und auch ein Video von einem Dreh mit Verona ließ ziemlich tiefe Einblicke zu.

Foto-Panne bei Verona Pooth: Sehr unterschiedliche Reaktionen

Wie unterschiedlich die Reaktionen auf Veronas Camel Toe ausfallen, macht dieser Post deutlich: So heißt es in einem Kommentar einfach nur „Schlimm“ - ein anderer Follower reagiert darauf: „was genau ist bittschön schlimm? Heutzutage sollte man nicht so prüde sein und sich über einen Camel-Toe aufregen. Sie sieht toll aus und das ist die Hauptsache. Camel-Toe hin oder her“.

In einem anderen Post heißt es: „Eine normale Frau läuft so nicht rum. Hauptsache Schlagzeilen, peinlich oder nicht?“ - woraufhin die Antwort folgt: „dein ernst geh mal aus dem haus im sommer dann siehst du noch ganz andere frauen ja gut wer weiß was für dich normal ist vielleicht lange Jeans und rollkragen bei jedem wetter“.

Mittlerweile hat Pooth das Foto wieder gelöscht.

Verona posiert auf Instagram gerne für ihre Follower. Erst vor kurzem wunderten sich die Fans über Verona Pooths Gesicht. Überhaupt finden einige, dass Verona nicht sehr natürlich aussieht - während sich andere gar nicht daran stören.

she