Verona Pooth im schärfsten Kleid bei Gala - Fans empört: „Geht gar nicht“

Berlin - Jedes Jahr sammeln zahlreiche Promis bei der ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ Geld für Hilfsprojekte. Auch am Samstag saßen dafür Stars und Sternchen in der Live-Sendung am Spendentelefon: Alec Völkel und Sascha Vollmer von „The BossHoss“, Unternehmer Frank Thelen, Cathy Hummels, TV-Urgestein Uschi Glas oder Wimbledon-Sieger Boris Becker. Für Aufsehen sorgte aber vor allem Verona Pooth. Die Werbeikone zeigte nämlich nicht nur ein Herz für Kinder, sondern vor allem sehr viel Haut.

Verona Pooth im schärfsten Kleid ever bei Spendengala

Die 51-Jährige kam in einem zweifarbigen Abendkleid von Designerin Elisabetta Franchi. Einem mehr als freizügigen Kleid. Nicht nur der extreme Beinschlitz bis zur Hüfte, sondern auch ein extremer Ausschnitt am Dekolleté ließen tief blicken. Einen BH suchte man darunter vergebens.

„Es macht mich und Franjo sehr glücklich, dass ich als Botschafterin seit über 25 Jahren auch einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, Kindern in Not zu helfen“, schrieb Pooth zu einem Foto in besagtem Kleid auf ihrem Instagram-Account.

Verona Pooths Follower von freizügigem Outfit empört

Die Botschaft von Dieter Bohlens Ex interessierte ihre Follower aber weniger. Die hatten vor allem Augen für Veronas Outfit. Während die einen erwartungsgemäß begeistert auf das freizügige Kleid reagierten und der 51-Jährigen haufenweise Komplimente für ihre Figur machten, waren andere empört. Es sei nicht der richtige Anlass für ein solches Kleid, so die Meinung vieler User.

„Foto dazu finde ich irgendwie unpassend“ oder „Brüste zeigen gehört nicht in so eine Sendung. Geht gar nicht“, ist in den Kommentaren zu lesen. „Sehe ich genauso“, pflichten einige User bei.

Besonders kritisch wurde Veronas Outfit auf Twitter kommentiert. „Kann man auch einen BH für #VeronaPooth spenden?“, fragte ein User sarkastisch.

„Echt billig und total unpassend“, fanden auch andere Nutzer das Kleid der 51-Jährigen.

Auch andere Promi-Damen in gewagten Kleidern bei Spendengala

Dabei war Verona Pooth nicht die einzige Promi-Dame, die sich anlässlich der Spendengala für ein gewagtes Kleid entschieden hatte. Auch Sophia Thomalla zeigte ein weiteres Mal viel Haut. In einem an beiden Beinen bis zur Hüfte hoch geschlitzten Gold-Kleid sorgte das Model ebenso für Aufsehen und Kritik. Auch Vanessa Blumhagen ließ sich nicht lumpen.

„Ich frage mich, wie die Pooth und die Thomalla zu solch einem Event solche Kleider tragen müssen“, merkte ein anderer an.

Dabei dürften die Follower Veronas gewagte Outfits inzwischen nicht mehr überraschen. Die 51-Jährige prasentiert sich oft freizügig - sei es im Sat.1-Frühstücksfernsehen oder auf zahlreichen Instagram-Fotos.

Die ZDF-Spendengala war ein voller Erfolg. Insgesamt wurden am Samstagabend mehr als 18 Millionen Euro für die im Jahr 1978 ins Leben gerufenen Aktion „Ein Herz für Kinder“ gesammelt.

