„Zurück in Form“: Verona Pooth postet freizügiges Selfie in Unterwäsche 

Verona Pooth ist stolz auf ihren durchtrainierten Körper und zeigt gerne, was sie hat. Doch so freizügig wie auf ihrem neuesten Instagram-Post sieht man die 50-Jährige selten.

Update vom 24. Februar 2019, 16.20 Uhr: Verona Pooth (50) hat eine Figur, von der so manch 25-Jährige wohl nur träumen kann. Üppiges Dekolleté, flacher Bauch und wunderschöne Beine - diesen Mega-Body hat sich die Mutter zweier Söhne hart erarbeitet, wie sie auf Instagram demonstriert. Dort zeigt die gebürtige Bolivianerin immer wieder, wie viel Sport sie macht. Kein Wunder also, dass die 50-Jährige gerne ihren gestählten Traumkörper in freizügiger Kleidung präsentiert.

Doch mit ihrem neuesten Instagram-Post hat die dunkelhaarige Schönheit nochmal eine Schippe daraufgesetzt - so freizügig hat man sie lange nicht mehr gesehen. Der Instagram-Beitrag, der aus einem Spiegel-Selfie und einem Video besteht, zeigt sich Verona Pooth nur in grauer Unterwäsche bekleidet. Damit will sie auf ihr neues Workout-Programm aufmerksam machen. Sie schreibt zu dem Post übersetzt: „Der Frühling naht! Ich bin bereit, zurück in Form zu kommen. Heute Power Workout - ich liebe es! P.S.: Ich stelle euch bald mein neues Workout-Programm vor...“

Die 50-Jährige posiert sowohl auf dem Foto als auch in dem Video vor dem Spiegel wie ein echter Profi: Die Hüfte ist leicht verdreht, ihr rechtes Bein hat sie vor das linke gestellt, der Fuß ist gestreckt, um das Bein länger wirken zu lassen. Auch den alt bekannten Ratschlag „Brust raus, Bauch rein“ hat Verona beherzigt.

Doch genau diese Pose scheint vielen ihrer 479.000 Follower gar nicht zu gefallen. Zwar erntet das Foto zahlreiche positive Kommentare wie „Wow super schön, wie du aussiehst. Sexy Outfit!“ und „Hola, was für ein Body!“ Doch viele Kommentare lassen durchblicken, dass Veronas Pose auf viele Fans sehr künstlich wirkt. „Verona, du hast solche Posen nicht nötig. Jeder weiß, wie hübsch du bist“, schreibt beispielsweise ein User. Ein anderer Kommentar wird noch deutlicher: „Verstehe ich ja, aber warum stellst du dich dafür nicht einmal ganz normal hin? Dass deine Pose und das nach vorne lehnen optisch schlanker macht, ist ja nicht unbekannt. So sehe ich nur eine Instagram-Version deiner selbst, aber keine authentische.“

Und tatsächlich: In dem Video (nach rechts swippen), in dem Verona sexy hin und her wippt und ihren Fans zuwinkt, sieht diese Pose tatsächlich ein wenig künstlich aus...

Plötzlich XXL-Oberweite: Verona Pooth verrät, ob sie wieder nachgeholfen hat

Update vom 13. Februar 2019, 10.23 Uhr: Verona Pooth präsentiert sich gerne in der Öffentlichkeit, bei ihrem Auftritt auf der „Place to B“-Party vor wenigen Tagen zog die 50-Jährige die Blicke vor allem auf ihren wahnsinnig üppigen Ausschnitt. Viele Fans fragten sich bei dem Anblick: woher kommt das plötzliche XXL-Dekolleté? Die Bild fragte bei der Werbe-Ikone einfach nach und bekam sogar prompt eine Antwort: „Mein Busen ist nicht neu. Ich habe ein C-Körbchen, auch wenn jeder denkt, es ist jetzt D.“

Die Mutter zweier Kinder verrät dann im gleichen Atemzug das Geheimnis hinter dem traumhaften Anblick: ein Luxus-Korsett von „Agent Provocateur“. „Das schiebt meinen Busen in die richtige Richtung“, plaudert Verona aus dem Nähkästchen.

Update vom 11. Februar 2019, 9.31 Uhr: Verona Pooth erinnerte mit ihrem Auftritt bei der legendären „Place to B“-Party in Berlin an Prinzessin Leia aus Star Wars. Zu ihrem mit Glitzersteinchen besetzten Jump Suit von Star-Designer Philipp Plein trug die 50-Jährige ihre Haare zu zwei geflochtenen Dutts hochgesteckt. Das Motto „Night in Space“ traf die Moderatorin auf den Punkt. Doch Hingucker war vor allem Veronas XXL-Dekolleté.

Der Ausschnitt ihres hautengen Outfits ließ tief blicken. Dabei hatte die einstige Werbe-Ikone ihre Brüste eng zusammengequetscht. Selbst Sophia Thomalla, die in einem abgespacten Silber-Glitzerfummel kam, stahl die 50-jährige Verona mit diesem Dekolleté à la Pamela Anderson die Show.

Vielen ihrer Follower gefällt Veronas Look. „Wow sehr sexy“, „Wie eine wahr gewordene, japanische Manga-Figur“, „Dein Körper ist echt der Hammer“, oder „sehr schicker Ausschnitt“, finden zahlreiche Fans.

Kritik an Veronas Outfit: „...,wenn du nicht immer wie ein P**** Star rum rennen würdest“

Doch manchen ist das Outfit auch zu freizügig. „Ich möchte gern, dass mir die Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht im Ausschnitt....“, ist in einem Kommentar zu lesen. „Hoffentlich haste aufgepasst, dass die Brüste nicht herausfallen. Weniger zeigen ist wirklich besser. Du wärst so eine hübsche Frau, wenn du nicht immer wie ein P**** Star rumrennen würdest“, so das knallharte Urteil eines anderen Users. Ähnlich dieser Kommentar: „Wenn 50-Jährige nicht alt werden können, dann pressen sie sich in Reeperbahn-Fummel, selbst wenn die künstlichen Brüste anderen unaufgefordert ins Gesicht springen.“

Video: Das schenkt Verona ihrem Dieter zum 65.

TV-Star Verona Pooth zieht blank

Update vom 14. Januar 2019, 15.31 Uhr:

Mit einem entspannten Bad startet die Moderatorin und Unternehmerin Verona Pooth in die Woche. Dabei lässt sie natürlich auch ihre Follower auf Instagram teilhaben. „Ich liebe es zu baden und ihr...“, schreibt die 50-Jährige zu ihrem morgendlichen Post.

Besonders bei dem aktuell kalten Wetter trifft sie dabei genau den Geschmack ihrer Fans. „Bei diesem miesen Wetter tut ein heißes Bad meiner Seele und mir selber seeeehr guuuut.“, schreibt ein Instagram-Nutzer.

Doch nicht nur das Schaumbad gefällt den Followern. Auch Verona Pooth selbst erhält viele Komplimente. „Schönen guten Morgen liebe Verona. Wow Sexy siehst super schön aus. Genieße es.“, grüßt ein Nutzer. „So ein hübsches bild“, lobt ein anderer. Die über 200 Kommentare sind fast ausschließlich positiv und liefern auch zahlreiche persönliche Komplimente: „Starke Frau, super Figur“ oder „Wunderschön und sexy“ kommentieren die Fans.

Andere Nutzer scherzen und wünschen sich noch ein bisschen mehr Haut: „Schick, finde nur, dass da ein bisschen viel Schaum in der Wanne ist“, „Ist das nicht ein bisschen zu viel Schaum“. Mit „Wenn du ein Stück rutscht, dann bade ich auch gerne“ und „Rutsch mal ,ich bade mir Dir mit..“ möchten ein paar andere Nutzer ebenfalls am Wellness-Spaß teilhaben.

News.de stellt sich nur die Frage, wer hat das Bild wohl geschossen? Denn anders als Daniela Katzenberger bevorzugt Verona Pooth keine Wannen-Selfies. Sie setzt offensichtlich auf einen Fotografen...

Verena Pooth postete schon häufiger offenherzige Fotos

Verona Pooth mit Riesen-Ausschnitt – doch Fans ziehen gemeinen Vergleich

Update vom 4. Januar 2019, 6.54 Uhr: Sie zeigt gerne viel, und sie zeigt es oft: Verona Pooth ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie ihren durchaus ansehnlichen Körper den Fan-Massen vorenthält. Und auch im noch recht jungen neuen Jahr dürfen sich ihre Follower bereits über ein freizügiges Foto der 50-Jährigen freuen. Das Bild ist allerdings nicht nur freizügig - sondern regt offenbar noch ganz andere Fantasien in den Köpfen ihrer Fans an.

Auf dem Foto sitzt Verona Pooth breitbeinig auf der Rückenlehne eines Ledersofas. Sie trägt, wie es scheint, einen schwarzen Jumpsuit mit XXL-Dekoletté und dunklem Gürtel, dazu schwarze High-Heels mit Pfennigabsatz. Hinter ihr leuchtet ein dickes „B“, das sie verführerisch mit einem Finger berührt.

Natürlich fällt den Usern direkt der tiefe Ausschnitt auf, der den Großteil ihrer Brust zeigt. „Beug Dich mal nach vorne, du hast den Schuh auf“, scherzt ein Follower in der Kommentarspalte. Ein anderer findet: „Sehr sexy“, und rät: „Musst nur aufpassen, dass sie nicht rauskullern.“

Doch anderen fällt bei ihrem Anblick eher etwas anderes ein – und sie ziehen einen bösen Vergleich: „Stellst Du eine Domina dar?“, fragt ein User. Grund dafür könnte die auf den ersten Blick undefinierbare Leder-Schlaufe sein, die scheinbar an Veronas Gürtel hängt. Und auch ein anderer findet: „Sexy Domina.“ Ob Verona Pooth diese Gedanken bei ihren Fans auslösen wollte? Aufmerksamkeit ist ihr jedenfalls gewiss.

Fans von Verona Pooth erbost über neues Posting auf Instagram

Update vom 1. Dezember 2018, 17.09 Uhr: Einmal mehr wollte Verona Pooth ihre Fans mit einem neuen Foto auf Instagram erfreuen. Doch mit diesen Reaktionen auf ihr Posting hatte sie vermutlich nicht gerechnet: Es hagelt Kritik. „Zu viel Filter. Sieht ein Blinder mit Krückstock ... bisschen viel Jugendwahn. Unnatürlich und billig“, kommentiert ein Fan. „Sie waren für mich eine schöne Frau! Aber jetzt nur noch maskenhaft! Sehr, sehr schade! Warum meinen viele in der Öffentlichkeit stehenden Damen, dass sie mit dem ganzen Zeugs besser aussehen? So wenig Selbstbewusstsein?“, fragt ein anderer. „50 Jahre und glatt wie ein Kinderpopo, kommt bestimmt vom Gemüse“, kommentiert der nächste. Und Tipps gibt es auch: „Hör auf mit dem Mist!“

Update vom 18. November, 20.09 Uhr:

Verona Pooth hat auf Instagram zu einer Fragerunde am Sonntagabend eingeladen: „Hallo ihr Lieben, habt Ihr Lust heut um 21:00 CET (Deutsche Zeit) live hier bei mir auf Instagram mir Fragen zu stellen? Ich freue mich auf Euch! Liebe Grüße aus Los Angeles. Big hug Verona", schreibt die 50-Jährige unter einem neuen Bild. Schick gekleidet, in einem eng anliegenden weißen Hosenanzug, präsentiert sie sich auf diesem in einem Ledersessel - und trägt dazu raffinierte weiße High Heels. Die stehlen dem Inhalt des Beitrags die Show - denn Veronas weibliche Fans sind hin und weg.

„Deine Schuhe... Hammer!“, „Echt geile Schuhe“. „Ich liebe die weißen Schuhe... Welche Marke sind sie und wo kann ich sie kaufen? Danke!“, „Tolle Frau und Wahnsinns Schuhe“ und „Ich liebe deine Schuhe“ , sind nur einige der Kommentare, die die Schuhwahl der Moderatorin betreffen. Insgesamt scheinen sich Veronas Follower mehr für die Schuhe zu interessieren als die Fragerunde. Ob das in Veronas Sinne ist?

Verona Pooth zieht sich im Flieger aus und wird dabei gefilmt

Update vom 10. November: Erst kürzlich hatte Verona Pooth einen „Nippel-Alarm“ provoziert, über den sich ihre Fans empörten (siehe unten). Nun zeigt sich die 50-Jährige erneut freizügig: Sie filmte sich selbst beim Umziehen im Flugzeug und postet das Video in ihre Instagram-Story.

„Hier ist mein Pyjama. Jetzt muss ich nur noch die Hose auswechseln“, meint die Moderatorin und legt dann ohne zu zögern vor laufender Kamera ihre Hose ab. Dass es Pooth nicht stört, in der Öffentlichkeit Haut zu zeigen, das war bereits vorher bekannt. Ob es aber eine gute Idee ist, sich von den Fans beim Hosewechseln zusehen zu lassen, darüber lässt sich vielleicht streiten...

Verona Pooth zeigt auf Instagram-Foto ihre Brust mit Nippel

Update vom 31. Oktober: Nippel-Alarm oder nicht? Nach Verona Pooths Post auf Instagram überschlugen sich die Kommentare ihrer Follower unter dem Bild mit ihrem Sprössling Rocco förmlich. So ziemlich alle sind sich einig: Ihre rechte Brust samt Nippel ist klar zu erkennen. Die 50-Jährige hat sich allerdings relativ lässig verteidigt.

Die Moderatorin schrieb in die Kommentare: „OMG... das ist nur das Licht. Alles gut.“ Also natürlich mal wieder das Licht, ein unglücklicher Zufall. So wirklich glauben möchte das aber keiner ihrer knapp 432.000 Abonnenten. So schreibt ein User: „Nur das Licht?.... Ja nee is klar!“ Auch, dass dieses peinliche Malheur ausgerechnet auf einem Bild mit ihrem siebenjährigen Sohnemann passiert ist, stößt auf viel Entsetzen auf Seiten der Follower.

„Verona in Ausreden warst du noch nie gut [...] dann ist auch noch dein Sohn dabei bisschen schämen würde ich mich schon“, empört sich ein anderer User. So wirklich störend scheint Verona Pooth ihr Bild und auch die vielen Kommentare dazu allerdings nicht zu finden. Immerhin ist der Post nach wie vor online. Ihre Fans sind davon nicht sonderlich begeistert.

Verona Pooth springt ausgerechnet auf Foto mit Sohn ihre Brust aus dem Kleid

Update vom 29. Oktober: Auf ihrem aktuellen Post auf Instagram zeigt sich Verona Pooth (50) zusammen mit Söhnchen Rocco. Der Siebenjährige wird dort bei einer Modenschau für Designer Philipp Plein über den Catwalk laufen. „Backstage with Mamita“, schrieb die Werbeikone zu dem Foto. Doch ein ganz anderes Detail auf dem Bild ist bei ihren Followern Gesprächsthema. Denn auf dem Bild rutscht der 50-Jährigen offenbar die rechte Brust aus ihrem schwarz-weiß gepunkteten Kleid.

„Nippelalarm“, kommentieren zahlreiche Fans. „Sehr schöne Fotos, aber bei dem einen Foto nicht aufgepasst, da kommt die Brustwarze zum Vorschein“, schreibt ein anderer Follower. „Autsch was blinzelt da denn Verona“ ist in einem weiteren Kommentar zu lesen.

Video: Ihr Sohn schämt sich für Verona Pooths Freizügigkeit

Verona selbst gibt sich überrascht: „OMG... das ist nur das Licht, alles gut ...“, versucht sie die Spekulationen zu entschärfen. Doch das kaufen ihr einige Follower nicht ab. Harte Worte findet dieser User: „(...) außer deine nippel zu präsentieren in einem pic mit deinem so geliebten Sohn - wie armselig muss dein Aufmerksamkeitsbedürfnis dich plagen???“ Ähnlich auch dieser Kommentar: „(...) und dann ist auch noch dein Sohn dabei bisschen schämen würde ich mich schon (...)“.

Verona Pooth postet Bild, das fast nur aus ihren Brüsten besteht

Malibu - Verona Pooth lässt es sich am Strand im Urlaub gerade richtig gut gehen. Ihre Follower hält die 50-Jährige mit Fotos auf ihrem Instagram-Account auf dem Laufenden. Dabei präsentiert sich Verona Pooth gerne auch mal ohne Klamotten. Das kommt bei ihren Fans gut an. Keine Frage, die Moderatorin hat einen Traumbody. Dafür kassiert sie regelmäßig Lob und Komplimente.

Mit einem aktuellen Post aus dem Urlaub spaltet die Brünette gerade ihre Anhängerschaft.

Nach eher unschuldigen Familienfotos von ihrem Strandurlaub, für die Verona Pooth viel Applaus erhalten hat, legt die 50-Jährige mit einem heißen Selfie nach. Doch das Motiv wirft Fragen auf: Auf dem Ausschnitt sind nur Brüste, Bauch und Bikini zu sehen. Ein Arm am unteren Bildrand scheint die Kamera zu halten.

Diese Auswahl fällt auf. „Hübsches Gesicht“ oder „Schöne Augen“, witzeln einige sofort. Doch einige Reaktionen sind schon sehr heftig: „Ich liebe deine Brüste“, „Du heißes Gerät“ und „gute Melonen und Body“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Eine Userin schreibt: „Liebe Verona, du bist der Hammer. Ich bewundere dich und das was du geschaffen hast. Aber bitte schieße Fotos auf denen auch dein hübsches Gesicht zu sehen ist, damit ich meiner Tochter nicht erklären muss warum du nur deinen Busen fotografiert hast und das sie das bitte nicht machen soll ...“

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Aug 9, 2018 um 2:39 PDT

Verona Pooth postet reihenweise Urlaubsfotos

Die Moderatorin verzaubert auch mit weiteren Urlaubsfotos, die es wirklich in sich haben. Gemeinsam mit Sohnemann Rocco an der Hand, planscht die hübsche Brünette im Pazifik bei Malibu. Während der Kleine seine Sommerferien zu genießen scheint und ausgelassen tobt, glänzt Verona vor allem durch ihr Aussehen. In einem schwarzen Bikini von Louis Vuitton und hochgesteckten Haaren strahlt die Zweifach-Mama in die Kamera.

Verona Pooth versorgt ihre Fans auch im Urlaub mit freizügigen Fotos

Fans dürften jedoch nur auf ein Detail achten: auf den traumhaften Körper der immerhin 50-Jährigen. Mit ihrem freizügigen Urlaubs-Post hagelt es auch von Fans reihenweise positives Feedback. „Wahnsinn, mit 50zig ausschauen wie 25zig“, „Gott, bist du schön“ und „Top Figur“ kommentieren viele Follower. Bei all dem Lob zweifeln jedoch auch viele die Echtheit des Fotos an: „Da hat sich aber auch jemand wieder schlanker gemacht. Zeig doch mal ein Foto ohne diverse Filter“ und „das Foto ist aber schon ein bisschen länger her oder?“ merken manche User an.

Having fun in the amazing water #malibu Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Aug 6, 2018 um 10:52 PDT

Um der Echtheit ihres Fotos Ausdruck zu verleihen, versorgt die Ex von Dieter Bohlen auch in den Folgetagen ihres Urlaubs ihre Fans mit freizügigen Schnappschüssen. Auf allen macht die 50-Jährige eine ausnahmslos perfekte Figur. Und auch User finden: „Du siehst toll aus in dem Bikini! Und Urlaubsfeeling pur!“

