Verona Pooth springt ausgerechnet auf Foto mit Sohn Rocco die Brust aus dem Kleid

Auf einem aktuellen Post auf Instagram ist Verona Pooth (50) zusammen mit Söhnchen Rocco zu sehen. Doch die User haben nur Augen für ein Detail: Offensichtlich rutscht der Werbeikone die Brust aus dem Kleid.

Update vom 29. Oktober: Auf ihrem aktuellen Post auf Instagram zeigt sich Verona Pooth (50) zusammen mit Söhnchen Rocco. Der Siebenjährige wird dort bei einer Modenschau für Designer Philipp Plein über den Catwalk laufen. „Backstage with Mamita“, schrieb die Werbeikone zu dem Foto. Doch ein ganz anderes Detail auf dem Bild ist bei ihren Followern Gesprächsthema. Denn auf dem Bild rutscht der 50-Jährigen offenbar die rechte Brust aus ihrem schwarz-weiß gepunkteten Kleid.

„Nippelalarm“, kommentieren zahlreiche Fans. „Sehr schöne Fotos, aber bei dem einen Foto nicht aufgepasst, da kommt die Brustwarze zum Vorschein“, schreibt ein anderer Follower. „Autsch was blinzelt da denn Verona“ ist in einem weiteren Kommentar zu lesen.

Verona selbst gibt sich überrascht: „OMG... das ist nur das Licht, alles gut ...“, versucht sie die Spekulationen zu entschärfen. Doch das kaufen ihr einige Follower nicht ab. Harte Worte findet dieser User: „(...) außer deine nippel zu präsentieren in einem pic mit deinem so geliebten Sohn - wie armselig muss dein Aufmerksamkeitsbedürfnis dich plagen???“ Ähnlich auch dieser Kommentar: „(...) und dann ist auch noch dein Sohn dabei bisschen schämen würde ich mich schon (...)“.

Verona Pooth postet Bild, das fast nur aus ihren Brüsten besteht

Malibu - Verona Pooth lässt es sich am Strand im Urlaub gerade richtig gut gehen. Ihre Follower hält die 50-Jährige mit Fotos auf ihrem Instagram-Account auf dem Laufenden. Dabei präsentiert sich Verona Pooth gerne auch mal ohne Klamotten. Das kommt bei ihren Fans gut an. Keine Frage, die Moderatorin hat einen Traumbody. Dafür kassiert sie regelmäßig Lob und Komplimente.

Mit einem aktuellen Post aus dem Urlaub spaltet die Brünette gerade ihre Anhängerschaft.

Nach eher unschuldigen Familienfotos von ihrem Strandurlaub, für die Verona Pooth viel Applaus erhalten hat, legt die 50-Jährige mit einem heißen Selfie nach. Doch das Motiv wirft Fragen auf: Auf dem Ausschnitt sind nur Brüste, Bauch und Bikini zu sehen. Ein Arm am unteren Bildrand scheint die Kamera zu halten.

Diese Auswahl fällt auf. „Hübsches Gesicht“ oder „Schöne Augen“, witzeln einige sofort. Doch einige Reaktionen sind schon sehr heftig: „Ich liebe deine Brüste“, „Du heißes Gerät“ und „gute Melonen und Body“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Eine Userin schreibt: „Liebe Verona, du bist der Hammer. Ich bewundere dich und das was du geschaffen hast. Aber bitte schieße Fotos auf denen auch dein hübsches Gesicht zu sehen ist, damit ich meiner Tochter nicht erklären muss warum du nur deinen Busen fotografiert hast und das sie das bitte nicht machen soll ...“

Verona Pooth postet reihenweise Urlaubsfotos

Die Moderatorin verzaubert auch mit weiteren Urlaubsfotos, die es wirklich in sich haben. Gemeinsam mit Sohnemann Rocco an der Hand, planscht die hübsche Brünette im Pazifik bei Malibu. Während der Kleine seine Sommerferien zu genießen scheint und ausgelassen tobt, glänzt Verona vor allem durch ihr Aussehen. In einem schwarzen Bikini von Louis Vuitton und hochgesteckten Haaren strahlt die Zweifach-Mama in die Kamera.

Verona Pooth versorgt ihre Fans auch im Urlaub mit freizügigen Fotos

Fans dürften jedoch nur auf ein Detail achten: auf den traumhaften Körper der immerhin 50-Jährigen. Mit ihrem freizügigen Urlaubs-Post hagelt es auch von Fans reihenweise positives Feedback. „Wahnsinn, mit 50zig ausschauen wie 25zig“, „Gott, bist du schön“ und „Top Figur“ kommentieren viele Follower. Bei all dem Lob zweifeln jedoch auch viele die Echtheit des Fotos an: „Da hat sich aber auch jemand wieder schlanker gemacht. Zeig doch mal ein Foto ohne diverse Filter“ und „das Foto ist aber schon ein bisschen länger her oder?“ merken manche User an.

Um der Echtheit ihres Fotos Ausdruck zu verleihen, versorgt die Ex von Dieter Bohlen auch in den Folgetagen ihres Urlaubs ihre Fans mit freizügigen Schnappschüssen. Auf allen macht die 50-Jährige eine ausnahmslos perfekte Figur. Und auch User finden: „Du siehst toll aus in dem Bikini! Und Urlaubsfeeling pur!“

