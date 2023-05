„Den Verstand verloren“: Heinos Hannelore entsetzt über Ballermann-Album

Heino goes Ballermann und bekommt zu Hause mächtig Ärger dafür. Denn seine Ehefrau Hannelore findet es furchtbar, dass der Schlagerstar jetzt hüllenlose Frisösen besingt.

Mallorca/Kitzbühel – Mit 84 will es Schlager-Star Heino nochmal wissen und veröffentlicht ein Ballermann-Album – inklusive Gröll-Hits wie „10 nackte Friseusen“ oder „Geh‘ mal Bier holen“. Während seine Fans den Bierkönig-Heino feiern, ist seine Ehefrau Hannelore alles andere als glücklich mit dem Genre-Wechsel.

Im August soll das Ballermann-Album von Heino, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, erscheinen, die erste Single-Auskopplung können Fans sich aber jetzt schon anhören: „10 nackte Friseusen“ im Heino-Stil. „Ich habe immer das gemacht, was mir gefällt und wo ich gesagt habe: Das könnte ich auch singen und da stehe ich hinter“, erklärt Heino im RTL-Interview. Schließlich verstecken sich laut dem 84-Jährigen auch hinter typischen Ballermann-Songs „wunderschöne Lieder“.

Wunderschön oder nicht, seine Hannelore ist mit den Ballermann-Songs ihres Ehegatten so gar nicht einverstanden. „Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat. Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?!“, so die Schlagersängerin zu BILD. Doch damit nicht genug, auch das Musik-Video zu „10 nackte Friseusen“ kam bei Hannelore gar nicht gut an.

Wer kann sich noch erinnern? Heino saß mal in der DSDS-Jury Lange ist es her, aber Heino saß tatsächlich mal neben Dieter Bohlen in der DSDS-Jury. Für die zwölfte Staffel nahm der Schlagerstar gemeinsam mit Popstars-Gewinnerin Mandy Capristo und DJ Antoine 2015 hinter dem Jurypult Platz. Gewonnen hat damals Severino Seeger mit seinem Song „Hero of my Heart“.

Schlagerstar Heino tanzt mit Frauen in Unterwäsche: Hannelore wusste von nichts

„Dass Heino ein Video mit halb nackten Friseusen in Dessous dreht, hat er mir gar nicht erst gesagt“, erzählt Hannelore stinksauer. „Ich habe Heino deshalb gründlich den Kopf gewaschen, aber er ist wie immer stur geblieben und hat nur in sich hineingelächelt. Dann weiß ich meist, dass ich bei ihm nicht weiterkomme“.

Doch was sagt Heino eigentlich zu dem Ehe-Krach? Der Schlagerstar nimmt es erstaunlich gelassen. „Hannelore wird sich schon wieder beruhigen. Sie muss wirklich nicht eifersüchtig sein. Die Mädchen waren alle sehr nett, aber ich habe doch nur Augen für meine Hannelore“, verspricht Heino gegenüber BILD.

Für Wirbel sorgte vor Kurzem auch Thomas Gottschalk mit seiner Meinung über das heutige TV-Deutschland. Denn, wenn es nach dem „Wetten, dass ...?“-Moderator geht, ist das Fernsehen am absoluten Tiefpunkt angelangt. Verwendete Quellen: RTL, bild.de