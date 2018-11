Meg Ryan feiert Geburtstag - So sehr hat sich der Hollywood Star verändert

Meg Ryan feiert ihren 57. Geburtstag. Filme wie „French Kiss“ oder „Harry und Sally“ haben die Schauspielerin bekannt gemacht. Heute ist der Promi kaum wiederzuerkennen.

New York - Hollywood Star Meg Ryan feiert ihren 57. Geburtstag. Den großen Durchbruch hatte sie im Jahr 1989 mit ihrer Orgasmus-Szene in „Harry und Sally“. Außerdem spielte Meg Ryan an der Seite von Tom Hanks in Filmen wie „Schlaflos in Seattle“ und „Email für dich“. Die Schauspielerin schwelgt gerade auf Wolke 7, erst kürzlich verkündete sie ihre Verlobung mit Sänger John Mellencamp. Die beiden hatten über mehrere Jahre eine On-Off-Beziehung.

Video: Meg Ryan - So sehr hat sie sich in den letzten Jahren verändert

Seit dem Jahr 2000 hat sich das Aussehen von Meg Ryan jedoch auffallend verändert. Zahlreiche misslungene Schönheitsoperationen sind ihr leider deutlich anzusehen.

