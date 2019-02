Nach verdächtigem Twitter-Eintrag: Playboy-Model tot aufgefunden - war es Mord? 

Der Tod des ehemaligen Playboy-Models Natacha Jaitt gibt Rätsel auf. Wurde die 41-Jährige Opfer eines Mordkomplotts? Ein mysteriöser Twitter-Eintrag sorgt für Spekulationen.

Argentinien - Das ehemalige Playboy-Model Natacha Jaitt wurde am Wochenende leblos aufgefunden, die Umstände ihres Todes geben jedoch Rätsel auf. Erst im vergangenen Jahr hatte die 41-Jährige mit heftigen Anschuldigungen für Schlagzeilen gesorgt, Jaitt bezichtigte hochkarätige Persönlichkeiten aus dem argentinischen Showbusiness, Teil eines Pädophilenrings zu sein. Die 41-Jährige nannte die Namen mehrerer Männer, die Teil der Organisation seien. Darunter auch Politiker und Journalisten.

Ehemaliges Playboy-Model tot aufgefunden: War es Mord?

Doch damit nicht genug, rechnete das ehemalige Model aufgrund ihrer Enthüllungen offenbar sogar mit ihrem eigenen Tod. Wie die „Buenos Aires Times“ erklärte, veröffentlichte Jaitt bereits im April 2018 einen mysteriösen Twitter-Eintrag. In dem sozialen Netzwerk erklärte die hübsche Brünette: „WARNUNG: Ich werde keinen Selbstmord begehen, ich werde nicht zu viel Kokain nehmen und in einem Bad ertrinken oder mich erschießen. Wenn das passiert: ICH WAR ES NICHT. Bewahrt diesen Tweet auf.“

Video: "Playboy"-Model tot aufgefunden - schlimmer Verdacht

Am Wochenende dann der traurige Fund: Natacha Jaitt wird leblos auf ihrem Bett gefunden. Gemeinsam mit Bekannten feierte das ehemalige Model in der Nacht auf Samstag in einem Nachtclub. Wie der Club-Besitzer Guillermo Gonzalo Rigoni im Gespräch mit der CNN berichtet, habe Jaitt in der Nacht nackt auf ihrem Bett gelegen. Er hatte das Zimmer jedoch verlassen, da sie eingeschlafen sei. Wenige Stunden später sei sie dann tot aufgefunden worden.

Polizei in Argentinien ermittelt: Woran starb Natacha Jaitt?

Obwohl im Körper der 41-Jährigen laut Medienberichten Drogenreste gefunden worden waren, glaubt der Bruder Jaitts an ein Mordkomplott. Er behauptet in der „Buenos Aires Times“: „Alles deutet auf Mord hin. Auch wenn ich das nicht beweisen kann.“ Nun ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Das Model hinterlässt zwei Kinder.

