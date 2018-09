Sonya Kraus postet Video: Infusion und hohes Fieber - das ist passiert

Die Moderatorin Sonya Kraus teilt ein kurzes Video, auf dem sie mit hohem Fieber und einer Infusion im Arm zu sehen ist. Klar, dass ihre Fans sich da gleich Sorgen machen.

Black Rock Desert - Das Burning Man Festival scheint ein Sehnsuchtsort für viele Promis zu sein. Endlich unerkannt sein. Endlich frei sein und das tun, wonach allen anderen Besucher auch ist. Ohne VIP-Status und ohne Paparazzi. Sonya Kraus hat die Zeit auf dem Burning Man Festival offenbar so besonders genossen, dass fast jeden Tag ein neues Bild im Instagram-Feed der ehemaligen "Talk Talk Talk"-Moderatorin erschien. Mal auf dem Fahrrad und begeistert von einer umgebauten Boeing 747, mal tanzend in einem Sandsturm in der Black Rock Wüste von Nevada. Sichtlich beeindruckt von all den Lampen, Feuerwerken, Dekorationen und freiheitsliebenden Menschen.

Burning Man Nachwehen halten bei Sonya Kraus an

Jetzt, nach dem Ereignis, kämpft die 45-Jährige offenbar immer noch mit den Nachwehen des Hippie-Festivals. Sowohl mit den Positiven, als auch mit den Negativen. Denn in ihrer aktuellen Insta-Story geht es Sonya Kraus offenbar bei weitem nicht so gut wie noch vor kurzem in der Wüste.

Mit 39,5 Grad Fieber meldet sie sich aus dem Krankenhaus und hängt sogar am Tropf. Die Zeit in der Wüste brachte Kraus vermutlich ins Krankenhaus. Doch offenbar helfen ihr die schönen Erinnerungen von dem Festival auch durch die Zeit in der Klinik. In ihrer ersten "Story" schreibt sie noch "Burning Woman, 39,5 Grad Fieber". Doch kurze Zeit später zeigt sie, was in ihrer Gefühlswelt los ist. "Ich träume vom Burning Man. Niemals endendes Feuer."

Auch GNTM-Moderatorin Heidi Klum war mit ihrem Lover Tom Kaulitz auf dem Burning Man Festival und sorgte für Aufregung durch ein „Busen-Foto“.

mgo

Rubriklistenbild: © dpa / Jens Hartmann/ Instagram