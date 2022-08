Nach Fernsehgarten-Auftritt: „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher verkauft sich im Netz für 90 Euro

Ronja Forcher bewirbt ihre persönlichen Grußbotschaften auf Instagram © Instagram/Ronja Forcher

Als Schauspielerin startete Ronja Forcher schon mit sechs Jahren durch. Seit 2020 macht der „Bergdoktor“-Star nun auch eigene, deutschsprachige Musik und trat damit im ZDF-Fernsehgarten auf. Klar, dass die 26-Jährige eine ganze Menge Fans hat.

Und um genau diese zu beglücken, hat sich Ronja Forcher (26) nun etwas Besonderes ausgedacht: Sie verkauft im Netz persönliche Videobotschaften. Für 90 Euro kann man so ein privates Video ergattern.

Zum Geburtstag oder einfach so: Ronja Forcher verkauft Videobotschaften

Die Schauspielerin hat einige Beispiele hochgeladen, um ihren Fans zu zeigen, was sie erwarten können. In einem der Videos grüßt sie eine Candy, deren Freundinnen ihr eine ganz besondere Überraschung zum 29-Geburtstag schenken wollten. Auch die 72-jährige Annegret darf sich über eine persönliche Botschaft von Ronja Forcher freuen.

Wer es noch persönlicher mag, kann aber auch ein Telefongespräch mit der „Bergdoktor“-Darstellerin buchen. 300 Euro und man dar mindestens zehn Minuten mit der Brünetten am Telefon sprechen. „Wer noch eine Videobotschaft von mir bestellen will, sollte das auf jeden Fall noch bis diesen Mittwoch tun. Dann mach ich sie Do + Fr vom Set und verschicke sie diese Woche – danach bin ich in Sommerpause“, verkündet Ronja Forcher in ihrer Instagram-Story.

Ronja Forchert spendet einen Teil der Einnahmen

Die Einnahmen behält die Schauspielerin übrigens nicht komplett für sich selbst. 10 Prozent des Gewinns spendet Ronja Forcher an Viva con Agua, einem wohltätigen Unternehmen, das sich für Zugang zu sauberem Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene einsetzt.

Vor kurzer Zeit trat die Sängerin im TV auf und präsentierte ihre neue Musik. Allerdings kam Ronja Forcher im ZDF-Fernsehgarten nicht besonders gut an. Fans schimpften: „Geht mir auf die Nerven!“ Verwendete Quellen: Instagram/Ronja Forcher, wewave.com