„Verwahrlost aufgewachsen“: Hundeprofi Martin Rütter berichtet von bitterer Kindheit

Von: Melanie Habeck

Als Hundeprofi gibt Martin Rütter Tipps und Tricks für die Vierbeiner-Erziehung – und zwar stets mit einem Scherz auf den Lippen. In seinem Leben war dem TV-Star aber nicht immer zum Lachen zumute.

Bremen – In seiner Rolle als Hundeprofi dreht sich bei Martin Rütter (53) alles um die Erziehung: Mit viel Einfühlungsvermögen erklärt er in seinen Sendungen, was es im Umgang mit dem Haustier zu beachten gibt. Dabei punktet der TV-Star auch mit seinen flotten Sprüchen – denn selbst, wenn er in seinen Shows auf einen besonders schweren Coaching-Fall trifft, begegnet der Hundetrainer der Situation mit einer großen Portion Humor. In seiner Kindheit ging es jedoch alles andere als ausgelassen zu.

„Meine Eltern waren nicht geeignet, Eltern zu sein“: Martin Rütter hatte keine leichte Kindheit

Der Hundeprofi ist dafür bekannt, dass er ganz offen über seine Sicht der Dinge spricht: Vor Kurzem kritisierte Martin Rütter z. B. die fragwürdigen Tiervideos von Prinz Marcus von Anhalt (56). In der NDR-Talkshow „3nach9“ berichtete der gebürtige Duisburger nun ungeschönt über seine Kindheit, die alles andere als harmonisch gewesen war. „Also heute würde man sagen, dass meine Schwester und ich ja wirklich sehr verlottert und verwahrlost aufgewachsen sind. Also meine Eltern waren nicht geeignet, Eltern zu sein“, erinnerte sich der TV-Star.

Martin Rütter erläuterte weiter, dass seine Eltern sehr jung und unverhofft Kinder bekommen hätten. „Beide nicht sehr gebildet und auch nicht sehr damit beschäftigt, wie geht man mit anderen Menschen um“, schilderte der TV-Star die Situation. „Meine Mutter hatte eine sehr kurze Zündschnur und war sehr schnell laut, sehr schnell gewalttätig. Nie im Sinne von ‚Ich hatte echt Angst zu Hause‘, aber es war schon bedrohlich objektiv gesehen“, beschrieb der heute 53-Jährige die Situation weiter. Auch sein Vater hätte sich aus der Elternrolle total herausgenommen.

Martin Rütter als „Der Hundeprofi“: Wie viele Bewerber gibt es für die Sendung? Seit August 2008 ist Martin Rütter in „Der Hundeprofi“ als Hundetrainer im Einsatz. Mittlerweile gibt es elf Staffeln der Coaching-Sendung. Pro Staffel bewerben sich etwa 2.000 Menschen für die Show. Wer es tatsächlich vor die Kamera schafft, wird von der Redaktion festgelegt. Bei der Auswahl wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass durch die verschiedenen Teilnehmer für Abwechslung in den sie einzelnen Episoden gesorgt ist. (Quelle: TV Spielfilm)

Trotz schwieriger Vergangenheit: Martin Rütter hat seinen Eltern verziehen

In dem Gespräch erinnerte sich Martin Rütter an eine ganz besondere Anekdote. „Als ich dann einmal wieder von der Schule flog, waren die beiden gar nicht in der Lage, mich in den Sommerferien zu einer neuen Schule anzumelden. Und dann war ich so 15, stellte fest, die Sommerferien sind vorbei und alle gehen zur Schule – und ich zum Schwimmbad“, erzählte der Hundetrainer. Eine Lehrerin stand wenig später schließlich vor der Tür seiner Eltern und wies die beiden darauf hin, dass in Deutschland eine Schulpflicht herrsche.

In seiner Rolle als Hundeprofi beweist Martin Rütter regelmäßig Feingefühl und Humor. Doch die Kindheit des TV-Stars war alles andere als unbeschwert. © IMAGO / Karina Hessland & RTL+

Als Jugendlicher sei Martin Rütter die Situation zu Hause unangenehm gewesen, doch mittlerweile habe er seinen Eltern verziehen. „Ich würde das hier niemals öffentlich erzählen, wenn ich mit meinen Eltern nicht fein wäre“, stellte der Hundeprofi fest. Seine Mutter sei vor zwei Jahren verstorben, doch zu seinem Vater pflege der TV-Star ein gutes Verhältnis.

Mit seinem Know-how hat sich der Tierpsychologe einen Namen gemacht: Selbst Fußballstar Toni Kroos (33) suchte kürzlich den Rat von Hundeprofi Martin Rütter. Verwendete Quellen: NDR/3nach9