Vor 40 Jahren: Günther Jauch war früher Sandra Maischbergers Lehrer

Von: Florian Schwartz

Teilen

Eigentlich interviewt immer nur Sandra Maischberger ihre Talk-Gäste. Bei Barbara Schöneberger darf die Journalistin nun selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Dabei enthüllt sie, was sie mit Günther Jauch verbindet.

Berlin – In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ hat Barbara Schöneberger (49) die ARD-Fernsehmoderatorin Sandra Maischberger (56) zu Gast. Doch anstelle eines Polit-Talks gibt es ein Abtauchen in die Vergangenheit der Journalistin. Dabei offenbart die 56-Jährige eine bislang unbekannte und Jahrzehnte alte Verbindung mit ihrem TV-Kollegen Günther Jauch (66).

Sandra Maischberger über Günther Jauch: „Der war mal mein Dozent“

Sandra Maischberger blickt auf eine beispiellose Karriere zurück. Nachdem sie 1989 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München beendet hatte, startete sie bei Funk und Fernsehen richtig durch. Heute hat die Journalistin ihre eigene Polit-Sendung in der ARD, wo sie ihren Gästen auf den Zahn fühlt. Hierfür hat sich vor allem ein Mann als wahrer Lehrmeister erwiesen, wie sie jetzt im Podcast mit Barbara Schöneberger enthüllt.

Schöneberger, Sigl, Sesamstraße: Das Beste von „Verstehen Sie Spaß?“ am 27. Mai in Bildern Fotostrecke ansehen

Als die Rede auf den TV-Kollegen Günther Jauch zur Sprache kommt, verrät Maischberger ein bislang unbekanntes Detail aus ihrer Vita. „Der war mal mein Dozent in München bei der Journalistenschule“, erinnert sich die 56-Jährige. „Das ist aber auch 40 Jahre her.“ Überrascht fragt Schöneberger nach, was die Moderatorin von ihm gelernt hätte. „Interview-Technik, was denn sonst“, antwortete Maischberger wie aus der Pistole geschossen.

Barbara Schöneberger: Bei Günther Jauch kommt sie ins Schwärmen

Dabei verlor Maischberger lobende Worte über den „Wer wird Millionär?“-Moderator. „Ich fand, dass er das damals sehr gut konnte“, führt Maischberger weiter aus. Obwohl beide schon seit Jahrzehnten im TV arbeiten, hätten sich ihre Wege bislang nur selten gekreuzt. Ganz im Gegenteil zu Barbara Schöneberger, die mit Jauch und Thomas Gottschalk (73) seit 2018 sogar eine eigene Sendung hat.

Im Podcast mit Barbara Schöneberger verrät Sandra Maischberger: Günther Jauch war in den 1980er Jahren ihr Dozent an der Journalistenschule © IMAGO / Future Image & IMAGO / Hoffmann

Dabei kann Barbara ihre Begeisterung für ihren Kollegen kaum zurückhalten. „Ich finde Günther Jauch überhaupt absolut spitze. Das ist ein interessierter und zugleich interessanter Gesprächspartner“, schwärmt die 49-Jährige. Zwar würden sich beide immer noch siezen, „aber langsam weicht sich die Sache auf“, wie Schöneberger weiter verrät.

Auch aus ihrer eigenen Vergangenheit macht Barbara Schöneberger keine Mördergrube. Vor allem eine Jugendsünde ist ihr bis heute noch „unangenehm“ ist, wie sie im letzten Podcast verriet. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“, Folge 240 mit Sandra Maischberger