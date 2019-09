Moderatorin entblößt sich im Live-TV vor Daniel Craig: „Ich trug keinen Schlüpfer“

Daniel Craig: In seiner Rolle als James Bond zieht er viele Frauen in seinen Bann. Eine Moderatorin entblößte sich ihm dagegen komplett unfreiwillig.

Vor einem Interview mit Daniel Craig war eine Moderatorin plötzlich komplett entblößt. Wie es zu dem kuriosen Live-Fauxpas kam, erläutert sie ausführlich.

USA - Jameela Jamil hat schlimme Erinnerungen an Daniel Craig. Den Bond-Darsteller traf allerdings keine Schuld, das Kleid der Moderatorin „explodierte“ in einer Live-Sendung und sie musste das Interview mit dem Superstar mit entblößtem Hintern durchziehen. Von diesem Vorfall berichtet die 33-Jährige jetzt in der beliebten Jimmy-Fallon-Show.

Jameela Jamil erzählt von peinlichem Klamotten-Patzer vor Daniel Craig

Während ihrer Zeit als Live-Moderatorin sei ständig etwas schiefgelaufen, gesteht sie. Als Beispiel liefert sie ihr Interview mit Daniel Craig und zwei Bond-Girls.

„Einmal habe ich die Größe meines Hinterns falsch eingeschätzt“, leitet sie ihren unabsichtlichen Hüllenlos-Vorfall ein, „als ich mich vornübergebeugt habe, um mich für das Interview zu setzen, explodierte das Kleid am Rücken.“

„Ich trug keinen Schlüpfer“: Jameela Jamil im Live-TV komplett entblößt

Und es kommt noch schlimmer: „Alles war raus - und ich trug keinen Schlüpfer. Keine Ahnung, warum ich an diesem Tag keinen Schlüpfer anhatte“, klagt sie in der Late-Night-Show.

Was vorher ein Kleid war, war nun nur noch eine Schürze: „Mein Hintern war vollkommen entblößt“, fährt sie fort. Dass ihr kaputtes Kleid so viel preisgab, konnte sie nur erahnen. Ein entsetzter Ruf des Kameramanns hinter ihr sorgte allerdings schnell für Gewissheit.

Kleid platzt am Rücken: Moderatorin rettet sich mit Moonwalk

Tapfer zog sie das Gespräch trotzdem durch, setzte sich schnell auf das kalte Leder ihres Stuhls und rettete sich nach der Verabschiedung mit einem „Moonwalk“ à la Michael Jackson aus der Szenerie.

mb

