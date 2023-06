Vor der Fernsehkarriere: „Bares für Rares“-Star war früher mit Royal zusammen

Von: Lukas Einkammerer

Wolfgang Pauritsch ist heute fester Bestandteil von „Bares für Rares“. Lange vor seiner ZDF-Karriere liebte der Antiquitätenexperte eine Adlige.

Pulheim – Seit einem ganzen Jahrzehnt begeistert „Bares für Rares“ das Fernsehpublikum und hat schon so manche Kunden zu reichen Leuten gemacht. Wolfgang Pauritsch (51) ist seit der ersten Stunde an Mitglied der Stammbesetzung der ZDF-Trödelshow und bietet an der Seite von Fabian Kahl (31), Walter „Waldi“ Lehnertz (56) und den anderen Händlern wöchentlich auf echte Schätze. Lange vor seiner Zeit im Fernsehen konnte der gebürtige Österreicher aber in den Genuss des royalen Lebens kommen – denn er liebte einst eine Adlige.

„Große Liebe“: „Bares für Rares“-Star Wolfgang Pauritsch war früher mit einer Royal zusammen

Heute kennen Millionen von ZDF-Zuschauern Wolfgang Pauritsch als Händler-Urgestein bei „Bares für Rares“, der Weg ins Fernsehen und in die Welt der Antiquitäten hielt für ihn aber einige Umwege bereit. Chauffeur, Nachtwächter, Detektiv – bis er schließlich vom Leiter eines Auktionshauses entdeckt wurde, hatte er zahlreiche Etappen hinter sich. Auch mit der Welt der Blaublütigen ist Wolfgang Pauritsch heute sehr vertraut.

Im Interview mit dem Unternehmer Erich Lejeune (78) ließ Wolfgang Pauritsch seinen besonderen Werdegang Revue passieren. Dabei plauderte aus dem Nähkästchen und verriet, dass er in seinen jüngeren Jahren mit einer Royal zusammen war. „Als ich 20 war, habe ich eine tolle Frau kennengelernt und das war eine Adlige“, blickt er zurück. Die Frau sei zwar sechs Jahre älter als er gewesen und hätte bereits drei Kinder gehabt, für ihn sei es aber dennoch die „große Liebe“ gewesen.

Die größten „Bares für Rares“-Schätze Seitdem am 3. August 2013 die allererste Folge von „Bares für Rares“ im ZDF Premiere feierte, haben die verhandlungsfreudigen Händler ein paar wahre Schätze erstanden – zu atemberaubenden Preisen. 2019 bekamen Cosima Birk und ihre Tochter Stephanie Huber 42.000 Euro für ein Schmuckstück, das Holzsplitter aus dem Kreuz von Jesus Christus enthielt. 2021 wurde Marlies Fischer für eine Lithografie des expressionistischen Malers Otto Mueller, von der es weltweit nur 20 Stück gibt, mit 30.500 Euro beschert. Im selben Jahr konnte sich Sabine Riemer über 29.000 Euro für ein vergoldetes Trinkgefäß vom Hof der russischen Kaiserin Katharina der Großen freuen. Man merkt also: Flohmarktbesuche und auf dem Dachboden herumstöbern zahlen sich aus. (Quelle: berliner-kurier.de)

Lange vor „Bares für Rares“: Beziehung von Wolfgang Pauritsch und Royal ging in die Brüche

Ein Problem gab es bei der royalen Liebesgeschichte von Wolfgang Paurtisch und seiner Herzensdame – deren Namen er leider nicht verrät – aber: Er hatte damals nicht viel Geld. „Ich war einmal einkaufen mit ihr (…) und der Lohn war weg“, erinnert er sich, „Ihr Vater hat mir dann schnell beigebracht und hat mir gesagt: ‚Der mit meiner Frau das Bett teilt, der hat sie auch zu ernähren‘.“

Er habe dann in Deutschland, insbesondere München, nach Arbeit gesucht und einen Job gefunden, bei dem er Säuren mischen musste. Keine ungefährliche Tätigkeit, aber was macht man eben nicht alles für die Liebe.

Aus „Bares für Rares“ ist Wolfgang Pauritsch heute nicht mehr wegzudenken. Was die wenigsten ZDF-Zuschauer aber wissen dürften: Der Antiquitätenexperte war früher mit einer Adligen zusammen. © Screenshot/ZDFmediathek/Bares für Rares (Fotomontage)

Für die Ewigkeit war die Beziehung von Wolfgang Pauritsch und der mysteriösen Royal leider nicht und seit 2010 ist er mit seiner Frau Rebecca verheiratet. Einmal im Leben aber mit einer Adligen zusammen gewesen zu sein – das können sicher die wenigsten seiner Kollegen von sich behaupten. Bei „Bares für Rares“ kam es einst zu einem großen Skandal, denn ein sündhaft teures Gemälde erwies sich als Fälschung. Verwendete Quellen: YouTube/münchen.tv/“Lejeune“/Folge vom 3.12.2022; berliner-kurier.de