Vorher nur 8.000: Start-up macht nach Deal in „Höhle der Löwen“ 10 Mio. Euro Umsatz

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Die Höhle der Löwen“ konnte das Mutter-Tochter-Unternehmen Vapo Wesp 2022 die Investoren beeindrucken. Heute verbucht das Start-up sensationelle Erfolge.

Köln – Die taffen Investoren von „Die Höhle der Löwen“ bekommen in jeder Staffel zahlreiche vielversprechende Geschäftsideen zu sehen, von denen nur wenige am Ende auch wirklich einen Deal bekommen. An der Seite von Carsten Maschmeyer (64), Ralf Dümmel (56) oder Dagmar Wöhrl (69) den ganz großen Erfolg zu erreichen – von den Start-ups, die 2022 vor die namhaften Geldanleger getreten sind, ist das vor allem Vapo Wesp gelungen.

Mit natürlichem Wespenschutz: Start-up überzeugt „Höhle der Löwen“-Investor Ralf Dümmel

Mit ihrem Businesskonzept, dass die Vapo Wesp Gründerinnen Claudia und Leslie Eckert 2022 bei „Die Höhle der Löwen“ vorstellten, trifft das Mutter-Tochter-Gespann vor allem in den Sommermonaten voll ins Schwarze. Denn das Start-up bietet einen natürlichen Wespenschutz an, bei dem die lästigen Insekten mit einer Räucherbox mit Duftpulvern ferngehalten werden sollen. Für die warme Jahreszeit ein echter Segen – für den die beiden Damen von der Investorenrunde im Tausch für 35 Prozent der Firmenanteile 75.000 Euro forderten.

Zwei Löwen bissen am Ende bei Vapo Wesp an: Ralf Dümmel und Judith Williams (51). 75.000 Euro für 40 Prozent der Firmenanteile lautete das Angebot des Duos – für Claudia und Leslie eine Riesenchance. 2022 standen sie noch ganz am Anfang ihrer Reise und konnten mit 200 verkauften Startersets, die allesamt in Handarbeit hergestellt worden waren, gerade einmal einen Umsatz von 8.000 Euro verzeichnen. Seitdem ist ein Jahr vergangen, in denen sie auf die Unterstützung zweier erprobter Unternehmer zählen konnten – und diese Zusammenarbeit hat Früchte getragen.

Vom Jungunternehmen zur Erfolgsmaschine: Start-up macht nach „Höhle der Löwen“ Millionen

Wie eine Infografik auf dem „Höhle der Löwen“-Instagramaccount illustriert, hat Vapo Wesp nach dem Deal mit Ralf Dümmel und Judith Williams einen echten Sensationserfolg hingelegt. Mit 350.000 verkauften Exemplaren ihrer Räucherbox in über 10.000 Filialen und Online beläuft sich der Umsatz des Jungunternehmens inzwischen auf 10 Millionen Euro. Als wäre dies nicht schon beeindruckend genug, wurde Vapo Wesp 2023 sogar als „Green Innovator des Jahres“ ausgezeichnet – im wahrsten Sinne des Wortes ein märchenhafter Aufstieg.

Es mit einer starken Idee vom kleinen Start-up so weit zu bringen – für viele der Unternehmen, die aktuell in der „Höhle der Löwen" zu sehen sind, könnte dieser Traum auch in den kommenden Monaten Realität werden. Verwendete Quellen: Instagram/diehoehlederloewen.vox; gruender.de; vapowesp.com