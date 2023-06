„War so stoned“: Matthias Reim singt „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ zu falscher Melodie

Matthias Reim hat mit „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ einen großen Hit gelandet. In einer Talkshow hat er nun verraten, dass er sich ein einziges Mal in seiner Karriere bei dem Lied einen Fauxpas geleistet hat.

Hamburg – In der vergangenen Ausgabe der „NDR Talk Show“ hat Schlagerstar Matthias Reim (65) mit Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (66) unter anderem über seinen 90er-Jahre-Hit „Verdammt, ich lieb‘ Dich“ gesprochen.

Matthias Reim spricht über „Verdammt ich lieb‘ Dich“

Sein erfolgreichstes Lied spiele er auf jedem seiner Konzerte als Zugabe, sagt der Sänger. „Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesungen habe, aber das ist für mich so ein Glücksmoment. Jeder singt mit, ich brauche ihn nicht zu singen, ich empfinde eine solche Dankbarkeit und Euphorie in mir selbst“, schwärmt der Musiker über den besonderen Moment mit seinen Fans.

Den Text des Songs vergesse der Schlagerstar nie, nur ein Mal sei ihm ein Fehler unterlaufen. Als er mit verschiedenen Rockmusikern unterwegs gewesen sei, habe er vor seinem Auftritt „zu lange in einem Winkel“ gestanden. Er habe eine Zigarette rauchen wollen und habe dann passiv etwas anderes mitgeraucht. „Ich war so stoned, weil, ich kiffe nicht“, sagt Reim.

Matthias Reim: Bier gegen Lampenfieber

„Ich dachte: ‚Was ist denn mit dir los?‘ Und dann gehe ich auf die Bühne und dann kommt ‚Ich hab‘ geträumt von Dir‘ und ich singe den Text von ‚Verdammt, ich lieb‘ dich‘.“ Alle Anwesenden hätten über das Malheur laut gelacht, blickt Reim auf den lustigen Moment zurück.

Für Reim steht am 16. September in der Berliner Wuhlheide sein 1500. Konzert an. Er freue sich sehr auf den Tag, er habe die besten Musiker, die man in Deutschland finden konnte, zusammengesucht und es werde eine Show aus 33 Jahren Matthias-Reim-Songs. Auch auf viele Überraschungsgäste, darunter Rapper Finch (33), der mit Reim den Song „Pech und Schwefel“ gemacht hat, können sich die Fans freuen.

Matthias Reim hat immer noch Lampenfieber

Was er nach so einer langen Karriere immer noch habe, sei Lampenfieber, verrät Reim. „Manche Leute sagen ja, man muss es haben, um richtig abliefern zu können. Ich mag es überhaupt nicht.“ In den Jahren habe er verschiedenste Strategien ausprobiert. Anfangs habe er sich Kamillentee kommen lassen, heute helfen zwei frisch gezapfte Biere, die er sich eine Stunde und eine halbe Stunde vor einer Show genehmigt. „Das bisschen Alkohol reicht dann schon. Das ist ein Ritual, das hilft ungeheuer.“

Verwendete Quellen: NDR Talkshow