Hollywoodstar in der ARD: Darum sitzt Harrison Ford am Dienstag bei „Maischberger”

Teilen

Mit einem Experten-Panel diskutiert Sandra Maischberger in ihrer Sendung am Dienstagabend den gescheiterten Wagner-Aufstand in Russland. Beim Blick auf die Gästeliste dürfte sich der ein oder andere allerdings fragen: Was macht Hollywood-Star Harrison Ford hier?

Berlin – Moderatorin Sandra Maischberger wird am heutigen Dienstagabend (27. Juni) ab 22.50 Uhr Russland- und Politik-Experten und Expertinnen in ihrer Talkshow im Ersten empfangen. Die ARD-Ankündigung lautet: „Nach dem gescheiterten Wagner-Aufstand: Wie geschwächt ist Kreml-Chef Wladimir Putin?”

Harrison Ford ist Teil eines neuen Konzepts für Maischberger-Sendung

Gemeinsam mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, dem CNN-Korrespondenten Frederik Pleitgen und der Russland-Expertin Margarete Klein wird sie über den Aufstand diskutieren. Für etwas Verwunderung sorgt jedoch ein Überraschungsgast aus Hollywood.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

Obwohl Harrison Ford kein ausgewiesener Kriegsexperte ist, befindet sich der Schauspieler auf der Gästeliste bei Maischberger. Der wahre Grund für seinen Auftritt in der Talkshow ist der fünfte Teil “Indiana Jones und das Rad des Schicksals”. Dahinter steckt ein neues Konzept der Sendung, bei dem die Moderatorin auch andere Themen mit Gästen bespricht.

Ford werde mit der ARD-Moderatorin besprechen, „warum er mit 80 Jahren noch Actionfilme dreht, wie man einen Flugzeugabsturz überlebt und wieso der Klimawandel das dringendste Problem unserer Zeit ist“.

Hollywoodstar in der ARD: Darum sitzt Harrison Ford am Dienstag bei „Maischberger” © Imago Images

Erst vergangene Woche hatte Harrison Ford einen Auftritt in Deutschland, als sein neuer Action-Streifen in Berlin Premiere feierte. Dort überraschte er das Publikum mit einer überraschenden Rede im Zoopalast.

„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ startet am 27. Juni in den deutschen Kinos.

Eigentlich interviewt immer nur Sandra Maischberger ihre Talk-Gäste. Bei Barbara Schöneberger darf die Journalistin nun selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Dabei enthüllt sie, was sie mit Günther Jauch verbindet. Verwendete Quellen: ARD