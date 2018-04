Was ist mit ihrem Gesicht passiert? Bachelorette Jessica Paszka kaum wiederzuerkennen 

Jessica Paszka verstört ihre Fangemeinde gerade mit einem Instagram-Foto, auf dem sie kaum wiederzuerkennen ist. Was ist mit dem Gesicht der Bachelorette passiert, fragen sich viele.

Berlin - „Das bist nicht du!“, ist noch einer der harmloseren Kommentare unter einem aktuellen Instagram-Bild von Ex-Bachelorette Jessica Paszka, über das sich gerade ihre Fangemeinde wundert. Einige vergleichen sie mit einer Hollywood-Schönheit. „Auf den ersten Blick dachte ich Angelina Jolie, man erkennt dich nicht wieder“, andere mit den Kardashians. „Die sieht sich überhaupt nicht ähnlich. Es sieht aus wie bearbeitet oder wie eine der operierten Kardashians. Schade... sie hat dieses "Extreme" kein bisschen nötig.“ Irritiert wegen dieses Bildes sind die allermeisten. „An sich hübsch...nur erkennt man dich kaum wieder...ich musste gucken welches Profil das überhaupt ist...bleib dir selbst treu.“

Der Kommentar der Ex-Bachelorette dazu lässt vermuten, dass es der 28-Jährigen durchaus bewusst war, dass dieses Foto für Irritationen sorgen würde. „Jeder weiß, dass Schminke verändern kann. Es ist kein Tageslook. Das ist klar, aber wie findet Ihr es für ein besonderen Anlass?#barbieface #ciao #naturalbeauty“, schreibt sie selbst.

Gleich wieder auf Sat1 22:15uhr @promibb



Jessica zählt auf EURE Unterstützung pic.twitter.com/PhJamt4d00 — Jessica Paszka (@JessicaPaszka) 12. September 2016

Schminke also. Dass an ihr nicht alles echt ist, daraus macht das Reality-Sternchen kein Geheimnis. Offen steht Jessica Paszka zu ihrer Brustvergrößerung und ihrem "Brazilian-Butt-Lift", bei dem Fett aus dem Bauch gesaugt und in den Po gespritzt wird. Kein Wunder also, dass die Fans mehr als ein neues Makeup vermuten.

