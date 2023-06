„Was meckerst du denn“: Kim Fisher gesteht bei „Riverboat“ Figurprobleme – Franziska Knuppe geht das zu weit

Von: Elena Rothammer

Teilen

Franziska Knuppe stellte bei „Riverboat“ im MDR ihr Buch über bewusstes Essen vor. Als Moderatorin Kim Fisher über Gewichtsprobleme klagte, schritt das Model direkt ein.

Leipzig - Franziska Knuppe (48) ist ein international erfolgreiches Topmodel und hat sich viel mit dem menschlichen Körper beschäftigt. In einem Buch gibt die Blondine Tipps, wie man ohne Diäten und Verzicht schlank wird oder bleibt. Im MDR-Format „Riverboat“ sprach sie am Freitagabend über ihr Werk. Dass Moderatorin Kim Fisher (54) bei diesem Thema selbst über ihre Figur klagte, ging Franziska Knuppe zu weit.

Kim Fisher beneidet Franzsika Knuppe beim MDR-Riverboat um ihre schlanke Figur

Bei „Riverboat“, wo Joachim Llambi (58) kürzlich noch ausschweifend von „Let‘s Dance“-Siegerin Anna Ermakova (23) schwärmte, war dieses Mal Franziska Knuppe zu Gast und berichtet von ihrem Buch „Schlank ohne Umwege“. Mit Ritualen im Alltag und ohne unnötigen Schlemmereien soll man sich dank des „Knuppe-Prinzips“ wohl in seiner Haut fühlen.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Während Franziska Knuppe einige Tipps und Tricks aus ihrem Buch bei „Riverboat“ zum Besten gab, hing Kim Fisher an ihren Lippen und machte immer wieder deutlich, dass vor allem sie an diesen Ratschlägen interessiert sei „Es geht also auch darum, vor allem, konzentrierter zu essen. Und nicht immer dieses zwischendurch. Aha. Und dann sehe ich also so aus, mhm“, fasste die Moderatorin zusammen und machte eine beneidende Geste in Knuppes Richtung. Diese konnte Kim Fishers Problem allerdings gar nicht nachvollziehen.

Riverboat schon seit 1992 im MDR Seit 1992 ist „Riverboat“ schon im MDR zu sehen. Damals lief die Talkshow noch unter dem Namen „MDR-Club“. Die verschiedensten Moderatoren führten bereits durch die abendliche Sendung. Den Anfang machten unter anderem Jan Hofer, Hans-Erich Bilges und Antje Garden. 2007 übernahm sogar Andrea Kiewel kurzzeitig. Auch Jörg Pilawa, Stephanie Stumph und Sebastian Fitzek waren schon als „Riverboat“-Moderatoren im Einsatz. Derzeit führen Kim Fisher, Klaus Brinkbäumer, Matze Knop und Wolfgang Lippert durch die Show.

„Hast doch auch eine tolle Figur“: Franziska Knuppe weist Kim Fisher zurecht

Dass Kim Fisher immer wieder andeutete, unzufrieden mit ihrem Körper zu sein, störte Franziska Knuppe offenbar. „Aber du hast doch auch eine tolle Figur, was meckerst du denn hier rum?“, wollte das Model wissen. Sofort lenkte Kim Fisher ein und legte Knuppes Hand auf ihren Bauch, um ihr angebliche Fettpölsterchen vorzuführen. „Den kann ich ja einziehen. Jetzt ziehe ich ihn gerade nicht ein, verstehst du?“, erklärte die Sängerin, meinte dann aber auch: „Es ist ja auch immer Koketterie und Spaß auch dabei.“

Franziska Knuppe stellte beim MDR-Riverboat ihren Ernährungsratgeber vor. Dass Modeatorin Kim Fisher immer wieder andeutete, diesen nötig zu haben, um abzunehmen, störte das Model offenbar. © Screenshot / MDR / „Riverboat“ vom 23. Juni & Screenshot / MDR / „Riverboat“ vom 23. Juni

Letztendlich sind sich die bedien Frauen einig, dass es lediglich darum gehe, sich im eigenen Körper wohl zu fühlen und nicht gertenschlank sein zu müssen. Vor einigen Wochen war auch Judith Rakers (47) beim MDR-Riverboat zu Gast – doch der Produktion unterlief ein peinlicher Fehler in ihrer Bauchbinde. Verwendet Quellen: MDR / „Riverboat“ vom 23. Juni 2023