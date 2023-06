Was sagt Eva dazu? Stefan Mross zeigt Liebestattoo für Anna-Carina bei „Immer wieder sonntags“

Von: Jonas Erbas

Stefan Mross‘ Trennung von Anna-Carina Woitschack liegt über ein halbes Jahr zurück, inzwischen ist der Schlagerstar mit Eva Luginger liiert. Trotzdem schmückt ein Liebestattoo seiner Ex noch immer seinen Unterarm.

Rust – Über Jahre hinweg waren Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) das Schlager-Traumpaar schlechthin, doch im November 2022 fand die Liebe der beiden ein jähes Ende. Inzwischen ist der „Immer wieder sonntags“-Moderator mit seiner Kollegin Eva Luginger (35) liiert, auch seine Noch-Ehefrau ist wieder vergeben. Und dennoch ist die 30-Jährige noch immer ein Teil ihres Verflossenen.

Bei „Immer wieder sonntags“ gut sichtbar: Stefan Mross trägt noch immer Anna-Carina-Tattoo

Denn Stefan Mross hat im Frühsommer 2018 eine Entscheidung getroffen, die wortwörtlich unter die Haut geht: Damals ließ sich der Schlagersänger den Namen seiner Anna-Carina in chinesischen Schriftzeichen auf den rechten Unterarm tätowieren. „Das ist der Name meiner Freundin Anna-Carina auf Chinesisch. Also zumindest hoffe ich, dass er das ist und der Tätowierer meines Vertrauens da nicht ‚Ente süß sauer‘ reingestochen hat“, so der 47-Jährige damals bei bild.de.

Der schmerzhafte Liebesbeweis hat augenscheinlich auch die Trennung im November 2022 überdauert: Bei „Immer wieder sonntags“ blitzt das Tattoo gerade an heißen Tagen, an denen der Moderator auf sein Jackett verzichtet und seine Hemdärmel hochrollt, immer wieder gut sichtbar auf. So in der aktuellen Ausgabe (25. Juni), etwa als Stefan Mross einem kahlköpfigen Publikumsgast den Hut vom Kopf riss oder im Gespräch mit den Hofmann-Schwestern Anita (46) und Alexandra (49).

Die Schlagerstars und ihre Tattoos Lange galten Tattoos als verpönt, doch inzwischen ist die Körperkunst ganz alltäglich – auch in der Schlagerwelt: Florian Silbereisen trägt gleich mehrere Tattoos, darunter das Gesicht seiner Ex Helene Fischer oder einen Kompass mitsamt Bayern-Landkarte, die symbolisch einerseits für seine Rolle bei „Das Traumschiff“, andererseits für seinen Heimatbezug stehen. Auch Ben Zucker, Mike Leon Grosch oder Matthias Reim gelten als große Tattoo-Fans.

Stefan Mross mit Liebestattoo-Entscheidung nicht allein: Auch Flori trägt weiter Helene

Zu seiner Tätowierung scheint Stefan Mross trotz des Liebes-Aus nach wie vor zu stehen: Inzwischen gibt es nämlich durchaus Möglichkeiten, unliebsame Tattoos wieder loszuwerden, etwa eine Laserbehandlung oder das Überstechen des Motivs, sogenannte Cover-ups. Mit seiner Entscheidung befindet sich der „Immer wieder sonntags“-Gastgeber allerdings in bester Gesellschaft: Auch sein Schlagerkollege Florian Silbereisen (41), auf dessen Oberarm seit 2011 das Gesicht von Helene Fischer (38) verewigt ist, trägt trotz des Beziehungsendes das Antlitz seiner Ex weiterhin unter der Haut. Und das soll auch so bleiben.

Seit dem Frühsommer 2018 prangt auf Stefan Mross‘ rechtem Unterarm ein Liebestattoo, das Anna-Carina Woitschacks Namen in chinesischer Schrift zeigt – obwohl die Trennung bereits mehrere Monate zurückliegt, ziert das Motiv noch immer die Haut des „Immer wieder sonntags“-Moderators © Pop-Eye/Imago & Screenshot/Das Erste/Immer wieder sonntags

„Es weiß jeder, dass ich mit dieser Frau zehn tolle Jahre hatte. Andere haben einen Michael Jackson oder eine Madonna tätowiert. Ich hab‘ halt dann die Schlagerqueen da drauf. Das ist doch schön“, so Silbereisen 2021 in einem RTL-Interview. Manchmal holt die Vergangenheit jedoch auch die großen Stars wieder ein: Wegen eines Spruchs über seine Frauengeschichten wollte Stefan Mross jüngst ein „Immer wieder sonntags“-Interview abbrechen. Verwendete Quellen: „Immer wieder sonntags“ (Das Erste/ARD Mediathek; Ausgabe vom 25. Juni 2023), bild.de, rtl.de