Wayne Carpendale will seine Annemarie verführen - es endet in „Vollkatastrophe“

Es sollte ein romantischer Abend werden - doch es kam ganz anders. Zum Valentinstag dachte sich Wayne Carpendale etwas aus, um seine Annemarie zu verführen. Das endete ärgerlich.

München - Sie sind DAS deutsche Promi-Traumpaar: Schauspieler Wayne Carpendale ist seit 2007 mit der Moderatorin Annemarie Carpendale zusammen. Im Jahr 2013 heirateten sie auf Ibiza. Das Glück wurde im Mai 2018 mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes gekrönt.

Nun erinnerte sich Wayne Carpendale zum Valentinstag an ein romantisches Desaster am Anfang der Beziehung mit seiner Annemarie. Als das Paar noch ganz frisch zusammen war, dekorierte er im Jahr 2008 das Haus mit 300 Teelichtern. Für die schöne Moderatorin ließ er außerdem ein Rosenbad ein. Dazu servierte er Sushi.

Es sollte ein perfekter Valentinstag für Annemarie Carpendale werden, aber...

Eigentlich war alles perfekt vorbereitet, die Verwöhnung und Verführung seiner Liebsten endete aber in einer „romantischen Vollkatastrophe“ wie er jetzt auf Instagram offenbarte. Mittlerweile wird der Schauspieler über diese Anekdote lachen können - der Abend dürfte trotzdem ärgerlich gewesen sein.

Pikant: Waynes Ex reagiert auf diesen Beitrag

Nette Randgeschichte: Ein anderer Star, Yvonne Catterfeld, reagierte mit einem Herzchen auf den Instagram-Beitrag von Wayne Carpendale. Das ist pikant, denn ausgerechnet mit ihr war der Schauspieler bis zum August 2007 zusammen. Also kurz bevor er mit Annemarie intim wurde.

Wayne Carpendale berichtet über den missglückten Abend

Man kann Carpendales Instagram-Beitrag auch als Service-Hinweis für andere Verliebte interpretieren. Er schreibt: „Wusstet Ihr, dass Teelichter durchbrennen, dass Wachs an der Wand scheiße aussieht und Rosenblätter sich in die Badewanne reinätzen.“ Er habe es davor nicht gewusst - so musste er das Badezimmer hinterher putzen, statt die Zweisamkeit mit seiner Annemarie zu genießen. Wenn man sich durch die vier Fotos klickt, sieht man, wie Wayne Carpendale anschließend schrubben musste.

Blöd gelaufen! Ob es zum Valentinstag 2019 stattdessen einen Blumenstrauß ohne Schmutzgefahr gab, verrät er nicht.

