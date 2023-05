Wegen Rechen-Panne im ZDF: Andrea Kiewel motzt eigenes Team hinter den Kulissen an

Rechenpanne

Ausgerechnet beim Darts-Entscheidungsspiel unterläuft der „ZDF-Fernsehgarten“-Regie eine peinliche Panne – klar, dass Andrea Kiewel das überhaupt nicht gut findet.

Mainz – Am Muttertag (14. Mai) drehte sich im „ZDF-Fernsehgarten“ alles um den Trendsport Darts. Klar, dass am Lerchenberg deswegen auch fleißig gespielt wurde. Profi Gabriel Clemens (39) trat in gleich mehreren Spielen gemeinsam mit Ur-Bachelor Paul Janke (41) gegen seinen Kollegen Max Hopp (26) und Komiker Simon Gosejohann (47) an. Doch ausgerechnet in der wichtigen Entscheidungspartie gegen Ende der Show ereignete sich eine peinliche Panne.

Darts-Fieber im „ZDF-Fernsehgarten“: Bei Andrea Kiewel treffen sich die Profis

Beinahe unter professionellen Bedingungen standen sich die beiden Teams im Darts-Doppel gegenüber und mussten von 301 Punkten auf genau null herunterwerfen; eine verkürzte Variante des eigentlich regulären 501-Modus. Wer hier und da gern mal Pfeile auf die Scheibe wirft, weiß: Beim Dart muss unter Umständen fleißig mitgerechnet werden. Auch der „ZDF-Fernsehgarten“ stellte da keine Ausnahme dar.

Doch ausgerechnet in der heißen Phase des Matches kam es zum Aufreger: Laut TV-Anzeige hatte das Team von Gabriel Clemens noch 47 Punkte übrig, doch der „German Giant“ stutzte. „Das kann nicht sein“, erklärte auch Darts-Experte Elmar Paulke (53), der an diesem Tag Andrea Kiewels (57) Co-Moderation übernahm. Die erkundigte sich: „Haben wir uns gerade verrechnet?“ Den Beteiligten stand die Verwirrung ins Gesicht geschrieben – denn die Regie hatte den vorangegangen Wurf offenbar dem falschen Team angerechnet.

Andrea Kiewel genervt: Darts-Partie sorgt für „ZDF-Fernsehgarten“-Chaos

Gabriel Clemens ließ sich nichts anmerken und warf trotzdem, während Kiwi das „ZDF-Fernsehgarten“-Publikum bat, selbst mitzurechnen – ganz so entspannt nahm sie den Patzer ihrer Kollegen dann aber doch nicht: „Ich bin diejenige, die das retten muss“, erläuterte sie den Anwesenden und bemühte sich dann darum, Klarheit zu schaffen: „Liebe Kollegen in der Regie, beim Team Weiß bleiben 49 Punkte stehen, aber was ist denn jetzt denn mit dem Team Gabriel?“

Eine zufriedenstellende Antwort bekam die 57-Jährige offenbar nicht: Entgeistert blickte sie zur Seite und diskutierte dann genervt mit einem der Verantwortlichen – allerdings ohne Mikrofon. Anschließend wurden verschiedenste Zahlen hin- und hergerufen, um die Szene zu rekonstruieren. „Liebe Zuschauer, es ist am Ende eben doch ein Fernsehgarten. Verzeihen Sie uns das Zahlenkonglomerat, wir sind auch nur Menschen“, entschuldigte sich Kiwi für das Chaos.

+ Das passt Kiwi gar nicht: Im Darts-Entscheidungsspiel zählt die Fernsehgarten-Regie falsch mit – ein Moment, der die Moderatorin sichtlich nervt © Screenshot/ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Das Publikum zeigte Verständnis, spendete sogar Applaus. Unter Andrea Kiewels genauen Anweisungen konnte die Partie dann auch beendet werden. Am Ende gingen Max Hopp und Simon Gosejohann als Sieger hervor. Allerdings: Wegen der zeitweiligen Schwierigkeiten konnte nur eine Runde gespielt werden, obwohl zwei geplant waren. Auch bei dem ebenfalls von Andrea Kiewel moderierten „Schlagersterne“-Event kam es zu einer außerplanmäßigen Unterbrechung: Als bei seinem Auftritt Zwischenrufe erklangen, griff Howard Carpendale (77) allerdings souverän durch. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten“ (ZDF; Folge vom 14. Mai 2023), zdf.de

