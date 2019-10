Wendler-Ex irritiert mit Aussage: "Meine Ehe ist nicht gescheitert“

Knapp ein Jahr nach der Trennung von Michael Wendler hat Claudia Norberg ein Interview gegeben. Doch ein Detail in dem Gespräch verwirrt.

Update vom 24. Oktober: Gut ein Jahr ist es mittlerweile her, seit sich Schlagerstar Michael Wendler von Ehefrau Claudia Norberg getrennt hat. In einem Interview spricht seine Ex nun über ihre langjährige Beziehung zu dem Sänger. Doch ein Detail an dem Gespräch verwirrt.

Ex-Frau von Michael Wendler: „Michael war der Mann meiner Träume“

"Michael war der Mann meiner Träume", schwärmt gegenüber von t-online.de. "Ich war in 29 Jahren nie unglücklich. Ich hatte nie das Gefühl, etwas verpasst zu haben." Auf böse Worte über ihren langjährigen Partner wartet man bei der Blondine vergeblich. Aber ist Norberg wirklich schon über Wendler hinweg?

Sie stellt eindeutig klar: "Meine Ehe ist nicht gescheitert. Das ist so eine lange Zeit gewesen, das muss man erst mal hinbekommen.“ Deswegen sei sie auch nicht böse auf ihren Verflossenen. "Ich bin und war nie sauer. Ich kann nicht sauer sein, weil sich seine Gefühle verändert haben. Es ist natürlich traurig, aber man kann nicht zusammen bleiben, wenn die Liebe nicht auf beiden Seiten da ist." Hört man da etwa leichten Wehmut heraus?

Interview mit Wendler-Ex Claudia Norberg: Über ein brisantes Thema möchte sie nicht sprechen

Auffällig: Über ein Thema möchte die Blondine bei dem Gespräch auf keinen Fall sprechen: Wendler-Freundin Laura. Auch auf Instagram führt die Mutter einer 17-jährigen Tochter noch ein Profil unter dem Namen „Claudia Wendler“, auf dem sie bis heute regelmäßig Bilder postet.

Update vom 23. September: Nach 29 Jahren trennten sich Michael Wendler, der bürgerlich Michael Norberg heißt, und seine Frau Claudia Norberg. Neun Jahre lang waren sie auch verheiratet. Nun ist Claudia zum ersten Mal seit der Trennung öffentlich aufgetreten.

Im knappen pinken Kleid stolzierte sie am Sonntagabend bei der Premiere des Musicals „MAMMA MIA!“ im Theater des Westens über den roten Teppich. Dabei gab sie ein Interview, das überraschende Aussagen zu Tage förderte.

Wendler-Ex Claudia Norberg: „Mir geht es wirklich gut“

„Mir geht‘s wirklich gut“, begann Norberg, die aber auch eingestand, dass es „am Anfang schwer war, alles zu verarbeiten. Jetzt bin ich optimistisch und gucke nach vorne“. Gesprächsthema Nummer Eins war aber auch am Sonntag das Liebesleben ihres Ex-Mannes, der kurz nach der Trennung schon wieder eine neue, deutlich jüngere Frau an seiner Seite präsentierte: die mittlerweile 19-jährige Laura Müller. Diese musste übrigens kürzlich wegen ihres großen Altersunterschieds zu Michael Wendler in einer Werbung von Kaufland einiges einstecken.

Michael Wendler: Ex-Frau mit überraschender Aussage zu Laura

Sie geht in Wendlers Villa in Florida, in der auch Norberg noch lebt, ein und aus. „Wir wohnen immer noch zusammen, aber das wird sich bald ändern“, sagt sie und erzählt, dass sie aktuell auf der Suche nach einem neuen Haus sei. Außerdem kündigte sie an, dass sie sich bald selbstständig machen will.

Aber wie steht sie denn nun zu Wendlers Neuer? „Am Anfang war das natürlich ungewohnt“, gesteht Claudia, „aber im Moment wünsche ich den beiden alles Glück der Welt, wirklich.“ Wirklich? „Die eine Liebe geht zu Ende, und die andere Liebe kommt“, meint sie lapidar und hofft darauf, dass es „vielleicht auch bald einen neuen Mann in meinem Leben gibt.“ Zu gönnen wäre es ihr allemal.

Michael Wendler veröffentlicht Foto mit Freundin Laura - Fans mit fiesem Spott

Unser Artikel vom 7. September 2019:

Mallorca - Schlagersänger Michael Wendler ist bekannt für seine provokanten Auftritte. Ob im RTL-„Sommerhaus der Stars“ oder im Auswander-Spezial von „Goodbye Deutschland“, der Sänger polarisiert seit langem. Nun veröffentlichte das VOX-Format jedoch einen unscheinbaren Schnappschuss, der bei vielen Fans jedoch so gar nicht gut ankommt.

Gemeinsam mit seiner deutlich jüngeren Freundin Laura schlendert der 47-Jährige momentan durch die Gassen von Mallorca, wo Anfang September starke Unwetter mit Tornados toben. Seine erst 19-jährige Freundin ist es auch, die der Schlagersänger auf dem nun veröffentlichten Foto im Arm hält. Direkt neben dem Paar steht dann ein ebenfalls nicht ganz unbekannter Mann. Chris Töpperwien, besser bekannt als der Currywurstmann, zeigte sich bereits im RTL-Dschungelcamp von seiner privaten Seite.

Michael Wendler und Chris Töpperwien auf Mallorca - Fans lästern fies

Der Kultauswanderer der VOX-Sendung „Goodbye Deutschland“ hält auf dem Bild ebenfalls seine Freundin Delia im Arm. Auch die Münchnerin ist deutlich jünger als ihr berühmter Freund, ganze 15 Jahre trennen den 44-Jährigen und die hübsche Blondine. Für viele Zuschauer der VOX-Sendung ein Grund, fies über die beiden Paare abzulästern.

„Sieht so aus als ob es zwei Väter sind mit jeweils ihrer Tochter“, „Da haben sich ja die richtigen getroffen“ oder „Hübsche Kinder habt ihr“ lassen sich einige Fans unter dem Bild aus. Von den fiesen Kommentaren dürften sich die beiden Auswanderer jedoch unbeeindruckt zeigen. Während der Schlagersänger und seine Laura bereits in der Vergangenheit polarisierten, dürfte es für den Currywurstmann auch wirtschaftlich gut laufen.