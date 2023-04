Telefonjoker-Panne bei „Wer wird Millionär“: Regie muss eingreifen, Oma geht ran

Von: Alina Schröder

Bei der 125.000-Euro-Frage wählt eine Kandidatin bei „Wer wird Millionär“ den Telefonjoker. Was dann passiert, hat es in der RTL-Show noch nie gegeben.

Hürth – Da schafft es eine Kandidatin schon mal auf den berüchtigten Stuhl bei „Wer wird Millionär“ und dann sowas: Frances Schoppe-Müller ist sich bei einer Frage unsicher und wählt den Telefonjoker. Doch dieser hebt nicht ab, stattdessen meldet sich jemand ganz anderes.

Telefonjoker bei „Wer wird Millionär“ streikt – Regie muss eingreifen

Pannen hat es bei der RTL-Quizshow schon öfter gegeben, wie erst kürzlich im Oster-Special. Was einer „Wer wird Millionär?“-Kandidatin jetzt aber passierte, gab es noch nie. Frances Schoppe-Müller ist in der Quizshow schon weit gekommen. Als es um satte 125.000 Euro geht, läuft es aber nicht mehr so reibungslos.

Die Frage lautet: „Wer eine Ausbildung bei der Bundespolizei antreten möchte, braucht auf dem letzten Schulzeugnis mindestens welche Noten?“. Schoppe-Müller ist sich unsicher und wählt vorsichtshalber den Telefonjoker. Ihr Bekannter Bastian Zadov soll ihr helfen. Doch dieser meldet sich einfach nicht, es ertönt das Besetztzeichen. Die Regie muss schließlich eingreifen.

Kuriose Panne bei „Wer wird Millionär“: Plötzlich meldet sich Oma des Telefonjokers

„Wir versuchen eine andere Telefonnummer von ihm“, informiert eine Mitarbeiterin Jauch, die Kandidatin und das Publikum. Bei dieser gibt es Hoffnung – der Anruf geht durch. Doch wer sich am andere Ende der Leitung meldet, ist nicht der gesuchte Telefonjoker.

Es ist seine Oma. Diese scheint sichtlich erfreut von Günther Jauchs Anruf zu sein und hat einen Hinweis, wo sich Bastian Zadov aufhalten könnte. „Der ist bei seinen Eltern“, sagt die Dame und gibt direkt die Telefonnummer durch, die nachträglich zensiert wurde. Das Publikum und die Kandidatin amüsieren sich köstlich und auch Jauch kann sich das Lachen nur schwer verkneifen.

„Wer wird Millionär“: Auch weitere Anrufversuche scheitern – Kandidatin steigt aus

Es wird neu gewählt, jedoch wieder ohne Erfolg. Unter dieser Nummer gibt es keinen Anschluss. Jauch schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Auch weitere Versuche den Joker zu erreichen scheitern. „Das wird nichts“, gibt er zu verstehen. Doch die Kandidatin darf laut Regelwerk noch jemand anderes anrufen – und diesmal hebt die Person direkt ab.

Eine solche Panne gab es bei „Wer wird Millionär?“ noch nie: Der Telefonjoker von Kandidatin Frances geht einfach nicht ran. © Screenshot/RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 24. April 2023 (Fotomontage)

Obwohl der letzte Telefonjoker-Versuch geglückt war und sie eine Antwort bekommen hat, geht Schoppe-Müller lieber auf Nummer sicher. Sie steigt aus und kann sich letztendlich über 64.000 Euro freuen. Ein anderer Kandidat wollte bei „Wer wird Millionär“ allerdings nicht so schnell den Ratestuhl räumen: Er biss sich an einer kniffligen Frage die Zähne aus. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 24. April 2023