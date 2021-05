Willi Herrens Tochter Alessia zerstört Grabschmuck von Frau Jasmin

Vandalismus

+ © Rolf Vennenbernd/dpa Alessia Herren hat am Grab ihres Vaters Willi Herren Grabschmuck beschädigt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Willi Herrens Tochter Alessia ist der Grabschmuck von Jasmin Herren ein Dorn im Auge. Sie zerstört ihn, sodass ihr jetzt eine Anzeige droht.

Köln – Willi Herren ist erst am Mittwoch auf dem Melatenfriedhof in Köln beerdigt worden, da gibt es schon Stress um den Grabschmuck. Seine Tochter Alessia soll den Grabschmuck von Ehefrau Jasmin Herren beschädigt und entfernt haben. Laut Medienberichten wurde sie dabei von Reportern der „Bild“-Zeitung beobachtet.

Laut „Bild“-Zeitung soll Alessia mit ihrem Freund Can und Mutter Mirella Fazzi den Schmuck versteckt und Gestecke beschädigt haben*. Danach ließ sie sich über die Ehefrau ihres Vaters auf Instagram aus. Wie nordbuzz.de* berichtet, sollen Reporter der Zeitung gesehen haben, wie eine Schleife mit der Aufschrift „Ich liebe Dich! Deine Ehefrau Jasmin. Auf ewig, in jeder Sekunde, in meinem Herzen und in meiner Seele. E Levve lang.“ entfernt wurde. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.