„Witz-Mensch“: Dieter Bohlen stichelt bei seinem Konzert gegen Katja Krasavice

Der Streit eskaliert

© dpa | Henning Kaiser

DSDS-Jurymitglied Dieter Bohlen (69) teilt gegen seine Kritiker aus und schießt dabei übers Ziel hinaus. Der 69-Jährige befindet sich zurzeit auf Tour und ist daher des Öfteren live auf den großen Bühnen des Landes zu sehen. Zusammen mit seiner 7-köpfigen Band wird er bei insgesamt 12 Konzerten sein Comeback feiern. Los ging es bereits am 16. April – Doch die live ausgesprochenen Äußerungen des Poptitans schockieren die Fans.

Insbesondere an Katja Krasavice (26) lässt Dieter Bohlen kein gutes Haar. Die beiden kennen sich aus der neuen Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. Die 26-jährige sitzt zusammen mit Pietro Lombardi (30) und Leony (25) an der Seite von Dieter Bohlen (68) in der Jury. Rapperin Katja Krasavice sticht durch ihre bunten Haare und den sexy Look hervor. Doch die junge Frau und der Pop-Titan sind in letzter Zeit immer weiter aneinander geraten.

Dieter Bohlen teilt gegen Jury-Kollegin aus

Katja Krasavice hatte den 69-Jährigen erst vor kurzem für seinen Umgangston mit den DSDS-Kandidaten kritisiert. Mit dieser Kritik schien Dieter Bohlen nicht gut umgehen zu können. Einer seiner Auftritte bei der Tournee war in Regensburg. Dort äußerte er sich live sehr abschätzig über seine Musiker-Kollegin. Nachdem ein Fan aus dem Publikum laut „Albtraum Katja Krasavice“ rief, reagierte Dieter Bohlen mit der Aussage: „Das ist kein Albtraum. Das ist ein Witz-Mensch.“ Ein herablassender Kommentar, der außer ihm selbst nicht viele weitere Menschen zum Lachen brachte.

