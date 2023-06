„Das wollte ich ja nicht verraten“: Verona Pooth verplappert sich bei Barbara Schöneberger

Von: Melanie Habeck

Verona Pooth plaudert im Podcast von Barbara Schöneberger über ihr Leben. Dabei rutscht ihr plötzlich ein ungewollter Kommentar heraus.

München – Zuletzt war es um Verona Pooth (55) recht ruhig geworden, doch im Podcast von Barbara Schöneberger (49) berichtet die Moderatorin nun über ihren Alltag. Die Stimmung bei der Aufzeichnung von „Mit den Waffeln einer Frau“ scheint dabei so ausgelassen zu sein, dass die TV-Bekanntheit ungeniert ins Plaudern gerät – und dabei mehr verrät, als ihr eigentlich lieb ist.

Verona Pooth in Plapper-Laune: Fast rutscht ihr ein gut gehütetes Geheimnis raus

Auf Instagram hat Verona Pooth schon öfter mal negatives Feedback für den Einblick in ihr Leben kassiert, trotzdem gibt sie im Podcast von Barbara Schöneberger bereitwillig Details aus ihrem Alltag preis – und gerät dabei schnell ins Plappern. Ein Instagram-Video zeigt, wie sie ungewollt fast ein Geheimnis verrät: „Irgendetwas steckt ja in dir. Der eine malt in Öl und sagt: ‚Das kommt aus mir raus!‘ Ich schreibe gerade – ach nee, das wollte ich ja nicht verraten, sorry“, kriegt sie gerade noch die Kurve.

Sobald die vollständige Podcast-Folge mit Verona veröffentlicht ist, wird sich zeigen, ob die 55-Jährige nicht doch noch Näheres zu ihrem Geheimnis verrät. Vielleicht spricht Verona Pooth bei den Aufnahmen auch über den Einbruch in ihre Villa, der sie an Heiligabend 2021 in Angst und Schrecken versetzte. Bei dem Vorfall ist nicht nur ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden, die Familie war den Einbrechern auch nahezu in die Arme gelaufen.

Verona Pooth auf Social Media Während Verona Pooth bereitwillig über ihren Alltag berichtet, sehnt sich ihr Mann Franjo eher nach Privatsphäre. Daher ist der Unternehmer auch auf dem Instagram-Profil seiner Gattin kaum zu sehen. Als die Moderatorin vor einiger Zeit einen privaten Ehemoment teilen wollte, nahm Franjo Pooth sogar kurzerhand Reißaus.

Nicht nur Verona Pooth: Auch andere Gäste geraten bei Barbara Schöneberger ins Plaudern

Verona Pooth wäre nicht die Erste, die im Podcast von Barbara Schöneberger Sachen preisgibt, die bisher niemand wusste. In der letzten Folge des Erfolgsformats verriet beispielsweise Sandra Maischberger, dass kein Geringerer als Günther Jauch (66) ihr Dozent an der Journalistenschule war.

Neben Verona Pooth wird sicherlich auch die Podcast-Gastgeberin wieder einige pikante Details enthüllen: So erinnerte sich Barbara Schöneberger vor Kurzem, dass sie in ihrer Jugend einmal den Liebesbrief eines Verehrers laut vorgelesen habe – vor den Augen des jungen Mannes. „Das ist mir heute noch unangenehm“, beteuerte die 49-Jährige bei „Mit den Waffeln einer Frau“. Verwendete Quellen: Instagram/barbara.schoeneberger