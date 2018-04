Urlaub auf Dubai: YouTube-Star Shirin David zeigt ihren perfekten Körper

Sehr freizügig! YouTube-Star Shirin David (22) zeigt ihren blanken Po am Strand in Dubai - und ihre Fans rasten aus.

Sehr freizügig! YouTube-Star Shirin David (22) zeigt ihren blanken Po am Strand in Dubai - und ihre Fans rasten aus.

Dubai - 2,2 Mio Menschen folgen Shirin David bei YouTube: Die Bloggerin hat es längst aus ihrem Wohnzimmer in die große weite Welt geschafft: Seit die gebürtige Hamburgerin bei DSDS neben Dieter Bohlen in der Jury saß, kennt sie wohl ganz Deutschland. Im Netz gibt die 22-Jährige Beauty-Tipps, arbeitet selbst mit viel Disziplin im Fitnessstudio an einem perfekten Body. Die weiblichen Rundungen sollen nach eigenen Angaben fast alle echt sein. Das betonte Shirin auf ihrem YouTube-Kanal. Ein Eingriff ist hingegen bekannt, wie bunte.de berichtet: 2015 entschied sich die heute 22-Jährige für eine Brustvergrößerung.

Happy Valentines Day #singlelikeapringle Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Feb 14, 2018 um 7:22 PST

Shirin David zeigt sich im knappen Bikini am Strand von Dubai

Gerade gönnt sich die 22-Jährige eine Auszeit in Dubai, wie extratipp.com* berichtet. In den letzten Monaten arbeitete die Blondine an ihrem neuen Album im Tonstudio. Dafür ist die Bloggerin extra in die Hauptstadt nach Berlin gezogen. „Ich bin fertig mit Köln – im positiven Sinne. Es war eine unfassbar geile Zeit. Der nächste Schritt ist einfach für mich, meine Leidenschaften wieder zu entdecken“, erklärt Shirin diese Entscheidung in einem YouTube-Video. Wie das neue Album klingen wird, lässt die 22-Jährige offen. Nur soviel verrät sie bei YouTube: "Ich will machen, was ich fühle." Und wie wohl sich Shirin gerade fühlt, zeigt die ehemalige DSDS-Jurorin ihren vier Mio. Followern bei Instagram. Dort postete sie fleißig Fotos im Bikini.

Video: Shirin David am Strand in Dubai

birthdayweek is officially starting now ♈️ Ein Beitrag geteilt von Shirin David (@shirindavid) am Apr 6, 2018 um 3:42 PDT

Vor allem ihr letzter Post sorgt bei den Fans für große Bewunderung: Shirin zeigt sich im knappen, roten Bikini. Damit ihre Follower sämtliche Rundungen ihres Fitness-Bodys bewundern können, zeigt sich die Beauty-Queen von vorne und hinten. Dementsprechend fallen auch die Kommentare der Fans aus. "You are very hot", "Body Goals" oder "OMG" ist unter dem Post "Beach day" zu lesen.

Mehr Fotos von Shirin David am Strand gibt es im Artikel auf extratipp.com.

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.