„ZDF-Fernsehgarten“ mit Andrea Kiewel: Alle Informationen zur TV-Show aus Mainz

Von: Melanie Habeck

Seit 1986 lockt der „ZDF-Fernsehgarten“ ein treues Publikum vor die Bildschirme. Am 7. Mai 2023 startet die 37. Staffel der Show – was ist das Erfolgsrezept?

Mainz – Der „ZDF-Fernsehgarten“ begeistert auch im Sommer 2023 seine Zuschauer wieder jeden Sonntag mit seinem bunten Programm. Ab 7. Mai empfängt Moderatorin Andrea Kiewel zahlreiche Stars aus der Musik- und Schlagerwelt in Mainz und beschert dem Publikum somit unterhaltsame Mittagsstunden. Die Fans der ZDF-Show können sich in der 37. Staffel wie gewohnt auf verschiedene Mottos und vielfältige Highlights freuen – hier gibt es alle Infos zur Kultsendung.

ZDF-Fernsehgarten\t Unterhaltungssendung Moderation\t Andrea Kiewel Erstausstrahlung\t 29. Juni 1986 Drehort\t Lerchenberg, Mainz

Der „ZDF-Fernsehgarten“ ist seit über 30 Jahren ein Publikumsmagnet – und bricht Rekorde

Das erste Mal begrüßte der „ZDF-Fernsehgarten“ die Zuschauer am 29. Juni 1986 vom Mainzer Lerchenberg. Auch drei Jahrzehnte später ist die Live-Sendung nicht aus dem Sonntagsprogramm in den Sommermonaten wegzudenken. Der unterhaltsame Mix aus Musik, Entertainment und Alltagshelden hat die Show mit Moderatorin Andrea Kiewel zu einer festen Größe im deutschen TV gemacht.

Der „ZDF-Fernsehgarten“ läuft bereits seit 1986 im TV. Moderatorin Andrea Kiewel führt 2023 durch die 37. Staffel. © IMAGO

Am 29. Juni 2014 schaffte es der „ZDF-Fernsehgarten“ sogar ins „Guinness-Buch der Rekorde“. Mit bis dato insgesamt 49.507 Minuten und 31 Sekunden – das entspricht 34 Tagen am Stück – gilt das Format als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow. Diese Leistung wurde in der Sendung durch die beiden anwesenden Rekordrichter Eva Norroy und Benjamin Backhouse offiziell verkündet.

Die Moderatoren des „ZDF-Fernsehgartens“: Wer war am längsten dabei?

Andrea Kiewel gilt als absolutes Aushängeschild für den „ZDF-Fernsehgarten“: Sie stand von 2000 bis 2007 für die Unterhaltungsshow vor der Kamera. Nach einer einjährigen Pause kehrte sie 2009 zurück auf den Mainzer Lerchenberg und führt seitdem wieder durchgehend durch das Programm. Neben der Blondine blickt das Live-Spektakel noch auf drei weitere Gastgeber zurück: Auch Ilona Christen, Ramona Leiß und Ernst-Marcus Thomas präsentierten die Show einst.

Ilona Christen (1986-1992; insgesamt 78 Shows)

Ramona Leiß (1993–1999; insgesamt 101 Shows)

Ernst-Marcus Thomas (2008; insgesamt 20 Shows)

Andrea Kiewel (2000–2007, seit 2009)

In den über 20 Jahren, die Andrea Kiewel den „ZDF-Fernsehgarten“ bereits moderiert, musste sie insgesamt viermal vertreten werden: Unter anderem standen an diesen Tagen Kollegen wie Dieter Thomas Heck (2001) oder Ingo Nommsen (2012) stellvertretend für die geborene Berlinerin am Mikrofon. Ab und an erhält Andrea Kiewel auch Verstärkung von prominenten Co-Moderatoren wie „Let‘s Dance“-Star Joachim Llambi oder „Der Bergdoktor“-Hauptdarsteller Hans Sigl.

Programm und Ablauf: „ZDF-Fernsehgarten“ setzt mit Mottoshows auf Vielfalt

Der „ZDF-Fernsehgarten“ überzeugt sein treues Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm und setzt dabei auf wöchentlich wechselnde Mottoshows sowie bekannte Gäste aus Musik, TV, Sport, Comedy und Web. Dabei gelingt dem Format eine Balance aus Unterhaltung und Information, denn die Auftritte bekannter Schlagerstars und Chartstürmer werden von Wissenswertem zu Alltagsthemen wie Mode, Kochen, Gesundheit, Garten und Sport ergänzt.

Im „ZDF-Fernsehgarten“ geht es neben Musik und Unterhaltung auch um Alltagsthemen: So präsentiert der beliebte TV-Koch Armin Roßmeier gemeinsam mit Moderatorin Andrea Kiewel regelmäßig die neuesten Tricks beim Kochen. © ZDF

Das weitläufige Gelände am Lerchenberg liefert dabei perfekte Bedingungen für spektakuläre Show-Einlagen. So sind regelmäßig auch Olympiateilnehmer und Athleten zu Gast, die waghalsige Performances oder Stunts vorführen und damit für Nervenkitzel vor Ort und an den TV-Geräten sorgen.

Am 7. Mai 2023 startet der „ZDF-Fernsehgarten“ in die 37. Staffel – Fans können live vor Ort sein

Auch 2023 flimmert der „ZDF-Fernsehgarten“ in den warmen Monaten wieder jeden Sonntag über den Bildschirm. Der Startschuss für die 37. Staffel fällt am 7. Mai um 12 Uhr. Danach ist die Kultshow mit Moderatorin Andrea Kiewel wie gewohnt in den frühen Mittagsstunden zu sehen. Über Programmänderungen informiert das ZDF rechtzeitig und zumeist bereits in der Ausgabe der Vorwoche.

Der „ZDF-Fernsehgarten“ wird auch 2023 wieder von Andrea Kiewel moderiert: Ab dem 7. Mai sendet die Kultshow wie gewohnt jeden Sonntagmittag aus Mainz. © IMAGO

Dabei lässt sich der „ZDF-Fernsehgarten“ nicht nur auf dem heimischen Sofa verfolgen: Für eingefleischte Fans besteht auch die Möglichkeit, das bunte Treiben rund um Moderatorin Andrea Kiewel hautnah mitzuerleben. Jede Woche verfolgen bis zu 6.000 Besucher die Show live auf dem Mainzer Gelände des ZDF-Sendezentrums.