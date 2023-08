WM-Aus der DFB-Frauen rettet erschreckend schwaches ZDF

Von: Jonas Erbas

Der Traum vom WM-Titel endete für die DFB-Frauen bereits in der Vorrunde. Für das ZDF zahlte sich die Übertragung trotzdem aus – gerade wegen sonst schwacher Quoten zur Primetime.

Brisbane/Mainz – Es hatte der ganz große Wurf werden sollen, doch mit einer gehörigen Portion Pech und einigen liegen gelassenen Chancen war für die Fußballnationalmannschaft der Frauen in Down Under nicht viel zu holen. Das überraschende Remis gegen Südkorea (1:1) am Donnerstagmittag (3. August) besiegelte das WM-Aus der DFB-Damen schließlich. Beim ZDF durfte man sich – zumindest aus nicht-sportlicher Sicht – trotzdem freuen.

DFB-Frauen scheitern in Gruppenphase: Das ZDF darf sich trotzdem freuen

Denn die Partie gegen Außenseiter Südkorea wurde zum regelrechten Publikumsmagneten: Obwohl das Spiel werktags um 12.00 Uhr im ZDF lief, schalteten insgesamt 8,06 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 63,5 Prozent) ein, wie dwdl.de berichtet. Die ZDFmediathek, in welcher die Fußball-WM ebenfalls hoch gefragt ist, wurde bei dieser Analyse noch nicht berücksichtigt.

Während DFB-Kapitänin Alexandra Popp (32) und ihre Mitspielerinnen die bittere Heimreise antreten müssen, darf man sich beim ZDF auf die Schulter klopfen: Keine andere Sendung konnte am Donnerstag auch nur annähernd mit dem Gruppenspiel der DFB-Elf mithalten – unabhängig der Sendezeit. Dieser Teilerfolg rettete dem Mainzer Sender gewissermaßen den ganzen Tag.

Der Zeitplan der Frauen-WM als Übersicht Vorrunde: Vom 20. Juli bis zum 3. August 2023

Achtelfinale: Vom 5. bis 8. August 2023

Viertelfinale: Vom 11. bis 12. August 2023

Halbfinale: Vom 15. bis 16. August 2023

Spiel um Platz 3: 19. August 2023

Finale: 20. August 2023

Schlechte Quoten für das ZDF am Abend: Fußball-WM rettet Gesamtquote des Tages

Denn zur Primetime erzielte das ZDF für seine Verhältnisse recht schwache Werte: Ab 20.15 Uhr zeigte der Sender zwei Folgen der zweiten „Wendehammer“-Staffel. Die interessierte vergleichsweise wenig Zuschauer: Zur Primetime schalteten immerhin noch 1,94 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 8,5 Prozent) ein, die zweite Folge um 21.00 Uhr sahen dann nur noch 1,86 Millionen Menschen (Marktanteil von 8,0 Prozent). Die Gesamtquote des Tages befände sich als im freien Fall – wären da nicht die guten Einschaltwerte der DFB-Frauen.

Der Sieger des Abends kam immerhin vom Schwestersender: Der „Kroatien-Krimi“ im Ersten zog insgesamt 5,08 Millionen Fernsehzuschauer vor den Bildschirm (Marktanteil von 22,0 Prozent). Im ZDF setzt man indes derzeit auf ein vielfältiges Programm: Zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) zeigt der Sender eine investigative Doku. Verwendete Quellen: dwdl.de, zdf.de