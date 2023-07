„Du bist das Beste!“: So schön feierten Iris und Uwe Abel zehnten Hochzeitstag

Von: Elena Rothammer

Bei „Bauer sucht Frau“ lernten sich Iris und Uwe Abel im Jahr 2011 kennen. Inzwischen ist das Paar schon seit zehn Jahren verheiratet und zelebrierte das mit einer romantischen Feier.

Dötlingen – Dank „Bauer sucht Frau“ fand das Kult-Paar Iris (55) und Uwe Abel (53) vor rund 12 Jahren zueinander. Seither nahmen die beiden auch an weiteren TV-Formaten, wie etwa „Das Sommerhaus der Stars“ teil und brachten es dort sogar zum Sieg. Ihren zehnten Hochzeitstag feierten sie nun mit einem großen Fest.

Zehnter Hochzeitstag: Iris und Uwe Abel schwingen das Tanzbein

Ihre Instagram-Follower ließ Iris Abel an ihrem großen Tag teilhaben und teilte ein Video, in dem sie und Uwe zu dem Lied „Das Beste“ von Silbermond eng umschlungen tanzen und sich schließlich küssen. „Du bist das Beste! Wir feiern unsere Liebe“, schrieb die 55-Jährige zu dem Clip. Darin trug die einstige Braut ein schickes weißes Kleid mit Rosenblüten-Aufdruck. Ihren Hochzeitstag verbrachten die Eheleute mit zahlreichen Gästen und auch ein Kamerateam war mit dabei.

Von Iris und Uwes Liebesgeschichte sind auch ihre Follower hellauf begeistert. „Ihr seid so toll zusammen. Bleibt, wie ihr seid. Alles Liebe euch“ und „Es gibt sie doch, die wahre Liebe. Ihr beweist es. Es ist so schön, euch zu sehen“, schwärmten einige ihrer Fans in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags.

Doch neben ihrem Liebesglück hatte die einstige Kuppelshowteilnehmerin zuletzt auch noch weniger erfreuliche Herausforderungen zu meistern. Iris Abel zog vor Gericht, weil Désirée Nick sie in ihrem Podcast beleidigt hatte. Verwendete Quellen: Instagram / iris.abel.official