Anna-Carina Woitschack kann sich Bemerkung zu Stefan Mross nicht verkneifen

Von: Jonas Erbas

Bei einem Schlagerfestival standen Stefan Mross und seine Ex Anna-Carina Woitschack auf einer Bühne – allerdings zeitversetzt. Eine Bemerkung der 30-Jährigen machte dann aber hellhörig.

Legden – Weil man für das „Schlager Festival“ in Legden (NRW) sowohl Stefan Mross (47) als auch Anna-Carina Woitschack (30) gebucht hatte, warb man schon 2022 mit dem „Traumpaar des deutschen Schlagers“ – doch dieses ist seit November vergangenen Jahres bekanntlich Geschichte. Ihre jeweiligen Auftritte absolvierten die beiden am Wochenende dort dennoch.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack vermeiden Festival-Begegnung

Bereits Wochen, bevor das „Schlager Festival“ im Münsterland vonstattenging, wurde heftig darüber spekuliert, ob und wie Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack einander am Tag des Festivals aus dem Weg gehen wollen. Am Ende lief das ganz unkompliziert: Der „Immer wieder sonntags“-Moderator trat um 17.00 Uhr auf, seine Noch-Ehefrau erst um 23.00 Uhr, wie bild.de berichtet.

Gut eine Stunde nach seinem 30-minütigen Auftritt verschwand der 47-Jährige an der Seite seiner neuen Freundin Eva Luginger (35) dann schon wieder vom Gelände – seine Ex hatte er zuvor mit keiner Silbe erwähnt. Zu einer Begegnung kam es nicht. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin traf erst am Abend vor Ort ein.

Duette mit Stefan Mross auf Anna-Carinas Best-of Obwohl sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross 2022 getrennt haben, sind die gemeinsamen Songs auf dem Best-of-Album der Musikerin zu finden. Warum? „An die musikalischen Zeiten erinnere ich mich sehr, sehr gerne – tatsächlich. Und ich singe auch die Duette bei meinen Solokonzerten alleine. Denn ich denke: Musik kann nichts dafür. Musik ist schön. Musik bleibt.“

Anna-Carina Woitschack beweist mit Bemerkung zu Stefan Mross Humor

Im Gegensatz zu Stefan Mross nahm Anna-Carina Woitschack dann allerdings Bezug auf ihren Ex-Partner – und das mit einem humorvollen Augenzwinkern: „Ich habe gehört, das eigentliche Highlight gab es heute schon. Stefan Mross ist ja schon heute Nachmittag aufgetreten“, zitiert bild.de die 30-Jährige.

Er schwieg, sie bewies Humor: Beim „Schlager Festival“ äußerte sich Anna-Carina Woitschack über Stefan Mross, der wenige Stunden zuvor dort auf der Bühne gestanden hatte © Eibner/Bildagentur Monn/Imago

Mit dieser grundsätzlich wohlwollenden Bemerkung können wohl beide Seiten gut leben – ebenso wie mit der Tatsache, dass man einander an diesem Tag nicht begegnete. Auf dem Veranstaltungsgelände teilte man aber immerhin eine Sache, wenngleich nur indirekt: Eben jene Garderobe, in der sich der „Immer wieder sonntags“-Star auf seinen Auftritt vorbereitete, bezog Stunden später seine Verflossene. Die zeigte sich zuletzt überzeugt davon, dass Stefan Mross von ihrer Liebe profitiert habe. Verwendete Quellen: bild.de, br.de, instagram.com/dorfmuensterland