Zufällig im Urlaub getroffen: Ralph Siegel wusste nicht, dass er einen Halbbruder hat

Von: Florian Schwartz

Diese Geschichte ist schon filmreif. Während eines Urlaubs glaubte Ralph Siegel ein Abbild seine Vaters vor sich zu sehen. Tatsächlich war es sein Halbbruder, wie sich herausstellte.

München – Musikproduzent Ralph Siegel (77) war als Sohn des Schlagerkomponisten Ralph Maria Siegel (†1972) das künstlerische Talent schon in die Wiege gelegt. Allerdings wusste er nicht, dass er nicht der einzige Nachwuchs des Liedtexters und Sängers war. In einem Florida-Urlaub stieß der Hitproduzent in Jörg Woltmann (76) auf das haargenaue Ebenbild seines Vaters. Ein Gentest führte schließlich zu einem überraschenden Ergebnis, wie das BUNTE-Magazin berichtet. Denn Woltmann ist tatsächlich Siegels Halbbruder.

Ralph Siegel über Jörg Woltmann: „Da saß die Wiedergeburt meines Vaters“

Per Zufall trafen Ralph Siegel und Jörg Woltmann in einem Florida-Urlaub aufeinander. Im Interview mit BUNTE berichten beide, wie die Begegnung ablief. „Dort sprach mich Ralph an, sagte mir, dass ich original wie sein Vater aussehe“, erinnert sich der Banker an das erste Aufeinandertreffen. Und Siegel ergänzte: „Denn da saß die Wiedergeburt meines Vaters. Jede Stirnfalte, jede Bewegung, jedes Lachen – alles ist identisch.“

Ein Gentest sollte für Gewissheit sorgen. Und wie sich herausstellte, ist Jörg Woltmann tatsächlich der Halbbruder von Ralph Siegel. Woltmann hatte gerade mal ein halbes Jahr nach Ralph Siegel in Berlin das Licht der Welt erblickt. Seine Mutter war einst Fabrikantin und Händlerin in der Damenoberbekleidungs-Branche in Berlin-Lichtenfelde. Dabei ist Woltmann kein Unbekannter. Er ist ein erfolgreicher Unternehmer, der unter anderem Alleingesellschafter der königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) ist.

Ralph Siegel: „Jetzt habe ich ein neues Familienmitglied“

Ralph Siegels Vater war demnach fremdgegangen. Doch daran scheint sich der 77-jährige Komponist keineswegs zu stören. Im Gegenteil. „Ich bin so froh, dass es diesen wunderbaren Bruder gibt“, schwärmt Siegel über Woltmann, den er erst nach 70 Jahren kennenlernte.

Ralph Siegel hat im Florida-Urlaub zufällig seinen Halbbruder Jörg Woltmann kennengelernt. © IMAGO / Smith & IMAGO / Zeppo

Dabei enthüllt Siegel auch einige traurige Details aus seiner eigenen Familiengeschichte. „Meine Mutter hat drei Kinder vor und nach der Geburt verloren“, offenbart er im Gespräch. „Ich dachte immer, ich bin allein.“ Umso größer ist die Freude über seinen Halbbruder. „Jetzt habe ich ein neues Familienmitglied.“

Von der freudigen Zusammenführung mit seinem Halbbruder dürfte Ralph Siegel lange zehren. Der Komponist hatte erst in den letzten Monaten immer wieder mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Verwendete Quellen: BUNTE-Magazin vom 6. Juli 2023