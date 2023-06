Zusammenarbeit zwischen Katja Krasavice und Rammstein geplatzt

Von: Lisa Klugmayer

Das gemeinsame Projekt zwischen Katja Krasavice und Rammstein platzte schon bevor die Vorwürfe gegen Till Lindemann ans Licht kamen. Darüber ist sie nun ganz froh.

Köln – Katja Krasavice (26) beantwortet auf Instagram die Fragen ihrer Fans und verrät, dass mal eine Zusammenarbeit mit ihr und Rammstein im Raum stand, daraus aber nie etwas wurde. In Anbetracht der Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) ist die ehemalige DSDS-Jurorin darüber jetzt sogar ganz froh.

Im Showbusiness keine Seltenheit: Katja Krasavice über Rammstein-Vorwürfe

Mehrere Frauen werfen Rammstein-Frontsänger Till Lindemann sexuelle Belästigung und Missbrauch vor. Mittlerweile hat die Band Stellung dazu genommen und distanziert sich von den schweren Vorwürfen. „Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit“, so die Band in einem Instagram-Post.

Till Lindemann hat zwischenzeitlich seine Anwälte hinzugezogen. „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von ‚Rammstein‘ mithilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr“, heißt es in der Pressemitteilung der Rechtsanwälte.

Jetzt äußern sich auch immer mehr Promis zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann – darunter auch Katja Krasavice. Bei „stern TV“ prangerte Katja Krasavice schon vor ein paar Tagen an, dass ein solches Verhalten im Showbusiness keine Seltenheit sei. Jetzt legt die ehemalige DSDS-Jurorin nochmal nach.

Zusammenarbeit mit Katja Krasavice und Rammstein geplatzt

In einer Frage-Antwort-Runde bedankte sich ein Instagram-User, dass sie bei „stern TV“ so deutliche Worte gefunden hat. Auch, wenn sie nicht vor Ort sein konnte, war ihr das Thema so wichtig, dass RTL einen Kameramann zu ihr geschickt hat, wie sie ihrem Fan antwortet. Anschließend offenbarte Katja Krasavice, dass in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit mit Rammstein im Raum stand.

„Und unter uns: Ich bin froh, dass die Zusammenarbeit, die mit Rammstein und mir im Raum stand, nie zustande kam, wer weiß, was mir am Ende passiert wäre...“, so Katja Krasavice. Abschließend betonte sie: „Meine Gedanken und Liebe sind bei allen Frauen, denen die Gesellschaft nicht glaubt.“

Katja Krasavice ist nicht bei weitem nicht der einzige deutsche Promi, der sich zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann geäußert hat. Im Interview mit IPPEN.MEDIA schätzt Musikproduzent Thomas Stein mögliche Konsequenzen für Rammstein ein. Verwendete Quellen: Instagram/katjakrasavice