Musste mit zu „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross entsetzt über unmotivierte Zuschauerin

Von: Jonas Erbas

Auf die Treue seines „Immer wieder sonntags“-Publikums kann sich Stefan Mross seit Jahren verlassen. Umso erstaunlicher, dass nicht jeder ganz freiwillig nach Rust kommt …

Rust – So hatten sich die Zuschauer die erste August-Ausgabe 2023 von „Immer wieder sonntags“ bestimmt nicht vorgestellt: Von sommerlichem Sonnenschein und hohen Temperaturen fehlte jede Spur, über Rust hingen stattdessen graue Regenwolken. Die zwangen Moderator Stefan Mross (47) und sein treues Publikum vor Ort, sich wetterfest zu verpacken – trotzdem fand die beliebte Schlagershow einmal mehr vor komplett ausverkauften Rängen statt.

Stefan Mross freut sich: „Immer wieder sonntags“ trotz schlechten Wetters ausverkauft

Eine Zuschauerin war allerdings ganz und gar nicht freiwillig ins regnerische Rust gekommen, wie sie Stefan Mross beschämt lächelnd beichtete. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator hatte sich zuvor bei seinen treuen Fans bedankt und diese als „bestes Publikum der Welt“ geadelt.

Er wünsche sich hier und da, auch mal selbst im Publikum zu sitzen, verriet der 47-Jährige und wandte sich dann einer Dame zu, der er einen Rollentausch vorschlug: Sie solle moderieren, dafür würde er ihren Platz einnehmen. „Ja, gerne“, erklärte sich die Frau bereit, blieb sonst aber eher wortkarg. Wenige Augenblicke später erfuhr der Volksmusiker von ihr, dass sie ihr „Immer wieder sonntags“-Ticket geschenkt bekommen habe.

„Immer wieder sonntags“: Seit 2021 weniger Folgen Seit der Saison 2021 müssen sich die „Immer wieder sonntags“-Zuschauer mit weniger Folgen als gewohnt begnügen: Von 2009 bis 2017 produzierte man pro Staffel 14 Folgen, zwischen 2018 und 2020 sogar 16. Inzwischen gibt es pro Staffel nur noch 12 Ausgaben der beliebten Schlagershow mit Stefan Mross – das war zuletzt 2007 so.

Nicht freiwillig bei „Immer wieder sonntags“: Zuschauerin verdutzt Stefan Mross

Abermals suchte Stefan Mross das Gespräch und fragte – wohl als Scherz gedacht – besagte Zuschauerin: „Also, Sie sind gar nicht freiwillig hier?“ Sehr zur Überraschung des Trompeters bejahte die Frau und erklärte: „Ne, ich musste mit.“ Für einen Moment schien der „Immer wieder sonntags“-Moderator die Welt nicht mehr zu verstehen, hielt kurz inne und erklärte der Dame dann, sie sehe immerhin aus wie ein Fan.

Da staunt Stefan Mross nicht schlecht: Inmitten seines sonst so treuen „Immer wieder sonntags“-Publikums fand der Schlagerstar eine Zuschauerin, die nicht ganz freiwillig nach Rust gekommen war © Screenshot/Das Erste/Immer wieder sonntags

Für ihren Besuch in Rust hatte die Zuschauerin allerdings einen guten Grund: Ihr gegenüber saß ein kleiner Junge, der augenscheinlich zu den treuen Fans der Schlagersendung zählt. Weil er „alleine doch nicht“ in die Show könne, habe sie das Kind begleitet, so die Dame lachend. Weniger lustig lief es am Wochenende für einen anderer Schlagerstar: Nach der Mohrenkopf-Debatte um Roland Kaiser (71) floppte die „Kaisermania“gehörig. Verwendete Quellen: „Immer wieder sonntags“ (Das Erste/ARDmediathek; Ausgabe vom 6. August 2023), daserste.de