Das Auto auf den Winter vorbereiten

Sicher durch den Winter fahren: Tipps für die Schneesaison

+ © Foto: Auto-Medienportal.Net/Aral Praktisch im Winter: Sind bei Minusgraden die Schlösser eingefroren, dann hilft ein Türschlossenteiser. © Foto: Auto-Medienportal.Net/Aral

Reifenprofiltiefe messen, Batterie prüfen und die Scheiben noch einmal gründlich reinigen – diese Tipps bei der Vorbereitung des Autos auf die anstehende Wintersaison kennt jeder. Allerdings lohnt es sich auch abseits dieser Klassiker einige Minuten in die Fahrzeugpflege zu investieren.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, der kann sein Auto auch in einer Werkstatt in der Nähe winterfest machen lassen. Diese bieten jetzt oft einen Winter-Service an, der das Auto für die kalte Jahreszeit vorbereitet. Tipps für die Schnee- und Eis-Saison.

Gummidichtungen pflegen

Um einem Festfrieren von Türen und Kofferraum vorzubeugen, empfiehlt sich jetzt eine professionelle Gummipflege. Sie verleiht Kunststoffen neuen Glanz und unterdrückt ein störendes Quietschen. Außerdem verhindert sie bei regelmäßiger Anwendung ein Aushärten der Gummis und hält sie geschmeidig. Zunächst werden die Kunststoffteile und Dichtungen von grobem Schmutz befreit und getrocknet.

Danach kann die Gummipflege aufgetragen werden. Wischerblätter ersetzen und Scheibenfrostschutz auffüllen: Im Super-Sommer 2018 hatten die Wischerblätter weitgehend Pause. Doch auch in dieser Ruhephase haben hohe Temperaturunterschiede und direkte Sonneneinstrahlung den empfindlichen Gummilippen zugesetzt. Spröde Wischerblätter hinterlassen Schlieren auf der Scheibe und mindern den Durchblick. Rissige Wischerblätter sollten deshalb ausgetauscht werden, denn vor allem in der dunklen Jahreszeit ist ein ungetrübter Blick extrem wichtig für eine sichere Fahrt.

Auf vereiste Schlösser vorbereiten

Rohe Gewalt oder ein mit dem Feuerzeug erhitzter Schlüssel sind denkbar schlechte Methoden, um vereiste Schlösser vom Eis zu befreien. Wer zu viel Kraft aufwendet, kann die Feinmechanik der Schlösser dauerhaft beschädigen, beim Erhitzen des Schlüssels können die darin eingearbeiteten Chips Schaden nehmen. Die bessere Alternative sind spezielle Türschloss-Enteiser. Die darin enthaltenen Alkohole tauen das Türschloss innerhalb weniger Minuten auf. (ampnet/deg)