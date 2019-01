Fahrassistenten: Das müssen Autofahrer beachten

+ © Florian Schuh/dpa-tmn Wie von Geisterhand: Noch ist das voll automatisierte Autofahren wie in diesem Modell Zukunftsmusik. Doch die ersten Schritte auf den Weg dorthin sind getan. © Florian Schuh/dpa-tmn

Die Frage, ob möglicherweise Hersteller, Konstrukteure oder Systementwickler strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden können, stelle sich derzeit allenfalls theoretisch, sagt der ACE-Jurist. „Denn beim automatisierten Fahren sind wir derzeit erst auf Level 2 von sechs. “.

Wer zum Beispiel den Einparkassistenten eingeschaltet hat oder auf der Autobahn mit Abstandsregel-Tempomat unterwegs ist, müsse sich immer vor Augen führen: Wenn es kracht, bin ich schuld und nicht das System, sagt Krämer.

„Erst bei Level 3 und aufwärts, also wenn Systeme die Verantwortung teilweise übernehmen, muss der Fahrer nicht mehr ununterbrochen überwachen, sondern kann sich zurücklehnen und zum Beispiel Zeitung lesen“, sagt der ACE-Experte. Bis es so weit ist, werde es aber wohl noch dauern. Solange bleibe der Fahrer auch strafrechtlich in jedem Fall verantwortlich, wenn sein Wagen in Unfälle verwickelt ist.