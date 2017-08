+ © Foto: Marc Harris / Repro: Hoffmann Einladend: Die bequemen Sessel ergänzen die Polstergarnituren von Marc Harris perfekt. Bei Möbel Engelhardt in Hofgeismar kann man aus einer Vielzahl von Design-Möglichkeiten wählen. © Foto: Marc Harris / Repro: Hoffmann

Hofgeismar. Möbel Engelhardt stellt seinen Kunden eine neue Polstermöbelkollektion des Designers Marc Harris vor. Hier verbinden sich Funktionalität, Komfort und Kombinationsmöglichkeiten mit formschönem Design.

Bestimmt ist jeder Besitzer einer Couch schon einmal durch verschiedene Möbelhäuser gepilgert, um „DIE“ perfekte Sitzgelegenheit zu finden. Doch während die Farbe des einen Sofas passte, war das andere doch ungleich bequemer. Der Bezugsstoff war super angenehm, doch die niedrigen Beine verhinderten ein lockeres Aufstehen. Kurzum: Es mussten Kompromisse gemacht werden.

Individuell für jeden Kunden

Möbel Engelhardt in Hofgeismar stellt mit der Produktlinie Marc Harris nun eine Kollektion vor, die Polstermöbel à la carte bietet. Die Kundinnen und Kunden können individuell aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen und sich ihre persönliche Traumgarnitur zusammenstellen. 3-Sitzer mit erhöhter Rückenlehne? Schlaffunktion oder ausklappbare Fußstützen? Kein Problem. Sitzhöhe und Festigkeit sind ebenso frei wählbar wie klappbare Armlehnen oder zusätzliche Kopfstützen. Selbstverständlich kann man zudem aus einer Vielzahl von Stoff-, und Lederbezügen in unterschiedlichsten Farben wählen.

„Gerne können Sie sich die Muster der Stoffkollektion bei uns ausleihen und sie daheim mit ihrer Einrichtung abstimmen", lädt Firmeninhaber Eric Engelhardt ein. „Auf Wunsch kommen wir auch zu Ihnen nach Hause und helfen Ihnen zum Beispiel, die richtigen Maße für die neue Sitzgarnitur zu finden."

Möbel regional kaufen

Das Hofgeismarer Möbelhaus ist im gesamten Landkreis Kassel das einzige Unternehmen, das die Kollektion von Marc Harris anbietet. „Lassen Sie sich nicht von scheinbar günstigen Angeboten großer Möbelketten täuschen“, so der Fachmann in Sachen Möbel weiter, „gucken Sie auch bei den Händlern vor Ort und lassen Sie sich dort ein Angebot machen. Diese können die aggressiven Angebote aus der Werbung oftmals noch unterbieten und verfügen darüber hinaus über einen deutlich besseren Service.“

Möbel Engelhardt ist stolz darauf, über ein freundliches und fachkundiges Team zu verfügen, das nicht nur bei der Möbelauswahl kompetent berät, sondern auch noch nach Auslieferung bei Problemen ein offenes Ohr für die Kunden hat.

Derzeit stehen mit Veronika Ernst, Stefan David, Michael Blankenburg, Tobias Rohrberg und selbstverständlich auch Eric Engelhardt versierte Ansprechpartner zur Verfügung, die unter anderem auch beim Küchenkauf beraten.

„Kommen Sie doch einmal vorbei und schauen Sie sich die Topline Küchenkollektion an (www.topline-kuechen.de), die wir Ihnen empfehlen können“, lädt Eric Engelhardt ein, „Sie werden erstaunt sein, was sich im Küchendesign getan hat. Zurzeit sind besonders Weißtöne in, die gemeinsam mit Holz und Stein zu reizvollen Kombinationen zusammengefügt werden.“ (zgi)