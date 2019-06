Schreiner-Innung spricht Gesellen frei - Ausstellung der Gesellenstücke 

Spiel mit Form und Material

+ © Peer Bergholter Aus der Ausbildung entlassen: 21 Gesellen erhielten im Rahmen der Freistellungsfeier der Schreiner-Innung ihre Gesellenbriefe und sind nun Teil einer starken Gemeinschaft: dem deutschen Handwerk. © Peer Bergholter

"Beachtlich, was man aus einem Stück Holz alles machen kann“, stellte Frank Dittmar, Vizepräsident der Handwerkskammer Kassel, nach der musikalischen Darbietung von Diego Jaskalevich auf dem Charango fest.

Der Charango ist eine kleine Gitarre aus Südamerika, mit der der Musiker soeben die Freisprechungsfeier der Schreinergesellen eröffnet hatte. Und der Vizepräsident fand eine elegante Überleitung zum Thema des Abends, in dessen Mittelpunkt die Schreinergesellen standen. Was diese nämlich alles aus Holz fertigen konnten, zeigen ihre Gesellenstücke.

Lohn für harte Arbeit und Fleiß

21 junge Gesellen wurden an diesem Abend freigesprochen – eine Handwerkstradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht. „Die Freisprechung ist nicht nur der Lohn für drei Jahre harte Arbeit und Fleiß, sondern auch die Aufnahme in eine starke Gemeinschaft: das deutsche Handwerk“, betonte Frank Baum, Obermeister der Schreiner-Innung Kassel. Er hob die teils herausragenden Leistungen der Gesellen hervor und riet ihnen, lernwillig zu bleiben, womit er auf die vielen Weiterbildungsmöglichkeiten verwies.

An eine andere Tradition des Handwerks erinnerte Matthias Enkemeier, Vorsitzender des Prüfungsausschusses, beim Anblick einiger Gesellen, die bereits die „Kluft“ angelegt hatten: „Die Walz bedeutet Freiheit und das Entdecken der Welt. Sie setzt ein Grundvertrauen in die Menschen voraus.“

Doch bevor es in die Welt hinausgeht, wurden den Gesellen ihre Zeugnisse überreicht. Das notenbeste erhielt Philipp Strohal von der Tischlerei Prüfer. Die nächstbesten Prüflinge waren Miriam Amenda von Baum & Söhne und Franziska Wertz von der Universität Kassel.

Wettbewerb: "Die gute Form"

Entscheidend für die abschließende Bewertung waren neben der theoretischen Prüfung auch die Gesellenstücke. Diese wurden im Rahmen des Wettbewerbs „Die gute Form“ prämiert. Den ersten Preis erhielt Johanna Specht von der Tischlerei Gerlach in Baunatal für ihr Flurmöbel. „Ein zeitgemäßes Garderobenmöbel aus hellem Eschenholz, dessen tiefe Tür ohne Griffe auskommt und das reduzierte Innenleben freigibt: Ein mit einem Lichtband hinterlegter Spiegel, darunter ein schlichtes Schubfach, sowie eine durch eine Glasfront abgeteilte Ebene für Schals und Mützen, Taschen oder Schirme“, so die Begründung der Jury.

Den zweiten Preis teilten sich Sabine Liebmann von den bg-Werkstätten in Kassel und Leon Dülfer von der Schreinerei Schard & Pfurr in Niestetal. Sabine Liebmanns Gesellenstück, ein Sekretär, der „zum Berühren verführt“, überzeugte die Juroren durch seine proportionale Ausgewogenheit, die handwerkliche Gelassenheit und die Liebe zum Detail.

Der Nachttisch von Leon Dülfer, ein kubischer Holzblock auf weißem Sockel, könne der Unterbau für ein Kunstwerk sein, so die Jury, die ihre Entscheidung mit dem schönen, ruhigen Spiel mit der Materialität Eiche, hinterlackiertem Glas und weißer Oberfläche begründete.

Diese und alle weiteren Abschlussarbeiten sind bis zur Museumsnacht am 7. September in der Ausstellung „Das Gesellenstück“ in der Handwerkskammer am Scheidemannplatz zu sehen. pee