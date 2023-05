1000-Jahr-Feier lässt Heringhausen zusammenrücken

Von: Dr. Karl Schilling

Bereit zum nächsten Arbeitseinsatz: Am Dienstag trafen sich die Heringhäuser auf dem Brunnenplatz zur Aktion Dorfverschönerung. Am Samstag und Sonntag erwarten sie Tausende Gäste zu ihrer 1000-Jahr-Feier. © Karl Schilling

Ganz Heringhausen ist auf den Beinen: Die große 1000-Jahr-Feier beginnt am Samstag. Zum Festwochenende am 6. und 7. Mai verwandelt sich die Dorfmitte in eine Festmeile. Das erfordert viele Vorbereitungen.

Diemelsee-Heringhausen - Wie viele Kaffeekannen werden benötigt? Welche Teesorten gibt es? Im Haus des Gastes besprechen drei Landfrauen das große Kuchenbuffet. In Plastikkörben stehen bereits Teller und Tassen bereit. Unterdessen sind zahlreiche gut gelaunte Männer und Frauen mit Besen, Schere und Harke im Dorf unterwegs, um ihr Jubiläumsdorf zu verschönern.

„Wir sind festerfahren“, betont Ortsvorsteher Stefan Pohlmann: Jedes Jahr organisieren die Heringhäuser das Festival „Diemelsee in Flammen“ und das Schützenfest. Allerdings sei das Dorfjubiläum schon eine Nummer größer. „Alle sind mit Herzblut dabei“, betont Jan Wilke. „An allen Ecken wird geschraubt, gemacht, gestrichen. Es gibt keinen, der nicht mittut.“

Am Dienstag trafen sich die Heringhäuser zum ersten Arbeitseinsatz der Woche, bei der Aktion Dorfverschönerung reinigten sie Böschungen und pflegten Grünflächen. Gestern wurden die Toilettenwagen, Bauzäune und die ersten beiden Verkaufsbuden aufgestellt.

Heute stehen die Wasser- und Stromversorgung für die Buden auf dem Programm, dafür sind vier Profis aus dem Dorf zuständig. Dann treffen voraussichtlich schon die ersten Aussteller ein, um ihre Buden und Stände aufzubauen. Das Gros folgt am Freitag. „Und dann schauen wir mal, was noch an Überraschungen kommt“, sagt Pohlmann. Viele haben Urlaub genommen, um bei den Vorbereitungen dabei zu sein und am Wochenende mitzuhelfen.

Schon seit 2018 bereiten sich die Heringhäuser auf ihr Jubiläum vor. Sie gründeten den Verein „1000 Jahre Heringhausen“. Die acht Mitglieder Angelika Malone, Dr. Beate Schultze, Inka Clemens, Stefan Pohlmann, Jan Wilke, Ingo Bangert, Dieter Rummel und Markus Mendel machten sich in Gruppen an die Arbeit. Viele andere hätten ihre Ideen mit eingebracht, berichtet Pohlmann. Klar war: Die historische Dorfmitte sollte der „Dreh- und Angelpunkt“ der Planungen sein, sagt Wilke.

In der Corona-Zeit waren nur Online-Konferenzen mit „Zoom“ möglich. „Die direkten Treffen sind effektiver“ urteilt Wilke. Zweimal musste sich das Team eine neue Open-Air-Band suchen, Direktvermarkter meldeten sich erst ab Winter an.

Wieder können sich die Heringhäuser auf die Hilfe ihrer Nachbarn verlassen. Rhenegger, Giebringhäuser und Stormbrucher übernehmen die Getränkestände, die Flechtdorfer Kanoniere böllern das Fest ein. Poller zum Absperren der Festmeile leihen die Willinger aus – ein dickes Sicherheitskonzept war fürs Fest erforderlich. Eng waren auch die Abstimmungen mit der Gemeindeverwaltung und dem Bauhof.

Schon die Vorbereitungen hätten das Dorf zusammenrücken lassen, sagt Pohlmann. Alt und Jung wirkten zusammen, es gebe ein großes Interesse am Fest und am Ortssippenbuch. Selbst ehemalige Heringhäuser hätten sich T-Shirts mit dem Jubiläumslogo bestellt. „Ich freue mich richtig auf die Tage.“

Ob Kinder oder Senioren: „Jeder versucht, seinen Teil mit einzubringen“, beschreibt Wilke. „Wir hoffen nur, das Wetter spielt mit“: Trocken und warm sollte es sein. „Wir hatten genug Regen“, befindet Pohlmann.