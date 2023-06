Zum 150-jährigen Bestehen: 120 Poloshirts an Bad Arolser Feuerwehr gespendet

Teilen

Ein eigens entworfenes Logo ziert die Rückseite der Poloshirts. Das zeigt (von links) Thomas Wagner, Mario Sek, Sven Cordes, Ann-Christin Haase, Jürgen Pesch, Christian Schlüter, Meik Tuyteleir, Stefan Richter und Oliver Hameier. © Heike Saure

150 Jahre alt wird die Feuerwehr Bad Arolsen in diesem Jahr. Grund genug für die freiwilligen Helfer, ein ganzes Festwochenende zu organisieren und auch Grund genug, sich einheitlich herauszuputzen. Hier kommt das Unternehmen Essex Furukawa ins Spiel, die schon lange ein freundschaftliches Verhältnis zur Feuerwehr pflegen und auch viele Kameraden unter ihren 220 Mitarbeitern haben.

Bad Arolsen - Einer von ihnen ist Meik Tuyteleir, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feiert und gleichzeitig ehrenamtlich als Vorsitzender der Feuerwehrkameradschaft Bad Arolsen aktiv ist. „Ich bin aber nicht der Einzige, der in diesem Jahr ein Jubiläum begeht“, sagte er bei den Betriebs-Feierlichkeiten an und brachte den runden Feuerwehr-Geburtstag ins Spiel. Wohlwissend, wie wichtig eine Feuerwehr vor Ort ist, ließen sich die Verantwortlichen von Essex Furukawa nicht zweimal bitten. Sie spenden zum 150-jährigen Jubiläum 120 Poloshirts an die Feuerwehr, mit einem extra entworfenen Logo auf der Rückseite.

Die neue „Dienstkleidung“ für das Jubiläum, die während des Festwochenendes sowie zu kameradschaftlichen Veranstaltungen getragen werden soll, wurde von Personalleiterin Ann-Christin Haase, Werkleiter Jürgen Pesch und Produktionsleiter Christian Schlüter übergeben. Mit einem Großen Zapfenstreich am Schloss geht das Feuerwehr-Jubiläum am Freitag, 23. Juni, um 22 Uhr los. Am Samstag, 24. Juni, gibt es von 10 bis 16 Uhr einen Tag der offenen Tür am Stützpunkt, ab 20 Uhr Livemusik und am Sonntag, 25. Juni, ab 10 Uhr Gottesdienst und Frühschoppen. Weitere Infos gibt es hier. hei