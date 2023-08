140 Jahre alt, aber viele neue Ideen für die Chorarbeit

Von: Ursula Neubauer

Teilen

Der jüngste und der älteste: Niklas Gante (19) ist schon mit 14 Jahren in den MGV Ehringen eingetreten. Siegfried Braun (83) kam nach der Auflösung des Altenhasunger Chors nach Ehringen. © Ursula Neubauer

Der größte Chor der Welt sind sie zwar nicht, doch das Lied „Millionen Stimmen...“ (von Klubbb3) klingt an einem Freitagabend in der Erpetalhalle in Ehringen aus immerhin über 30 Kehlen.

Volkmarsen-Ehringen - Die Sommerpause ist für den Männergesangverein Ehringen vorbei, und Chorproben sind wieder angesagt. Eigentlich ist am Freitag Übungsstunde mit Chorleiterin Kerstin Schmidt für die Männer und am Mittwoch für die Frauen.

Damit der beginnende Choralltag den Mitgliedern nicht so schwerfällt, hat Vorsitzender Uwe Thielemann an diesem Abend eine kurze Chorprobe für alle mit anschließendem gemütlichen Zusammensein mit Bier und Grillwürstchen „verordnet“.

Fulminanter Auftritt mit Heino

Chorarbeit, die musikalisch auch neue Wege geht, und Freizeitgestaltung in richtiger Dosierung, das ist die Zauberformel für den erfolgreichen Männergesangverein Ehringen.

Nicht umsonst feiert der MGV Ehringen, der längst keine reine Männerdomäne mehr ist, in diesem Jahr sein 145-jähriges Jubiläum. Und das gleich mit einem Paukenschlag. Zusammen mit dem gemischten Projektchor „Stimmt so!“ und Schlagerstar Heino feierte der MGV Ehringen ein fulminantes Konzert im Mai in der Nordhessenhalle in Volkmarsen.

Gesangsverein muss mit der Zeit gehen

Nicht ganz so spektakulär, aber nicht minder stimmungsvoll soll das Vereinsjubiläum in Ehringen als kleines Sängerfest mit vielen Gastchören am 23. und 24. September werden.

Uwe Thielemann, Vereinsvorsitzender seit über 30 Jahren und Vorsitzender des Sängerkreises Wolfhagen. Er hat früh erkannt, dass auch ein Gesangverein mit der Zeit gehen muss und sich auf neues Liedgut und moderne Präsentationen einstellen sollte.

Keine festgefahrenen Strukturen

Im Einzelnen bedeutete das für einen Chor, auch Gospels, Schlager und Popsongs in ansprechender Form zu präsentieren, erklärt er. „Das Repertoire muss breit gefächert sein und beim Publikum ankommen“, sagt auch Vereinskassierer Thomas Gante.

Wichtig sei, festgefahrene Strukturen und Hierarchien abzubauen. „Sätze, wie ‘Das haben wir schon immer so gemacht!’, werden im Verein nicht akzeptiert“, fügt er hinzu.

Starke Frauenstimmen

Ein weiterer Garant für den Erfolg des MGV Ehringen waren Konzerte in Nachbarorten mit bekannten Musikstars, wie Marc Marshall, den Fischer-Chören, den Ural-Kosaken und als Höhepunkt Heino. Aber auch im Heimatort veranstalteten sie in der Erpetalhalle beliebte Mottokonzerte, wie „Zeitreise“ und „Herzenssache“ als Show mit Kostümen und Choreografien.

Irmgard Dietrich (Ehringen) erinnert sich noch genau daran, weil bei diesen Konzerten zum erstem Mal die Frauen mitwirkten: „Zuerst waren wir nur als schmückendes Beiwerk für die Männer vorgesehen, doch wir sind gut angekommen und haben dann einen eigenen Frauenchor gegründet, aus dem aber inzwischen ein gemischter Projektchor mit 15 Frauen und sechs Männern geworden ist“, erzählt sie. „Wir sehen uns als Bereicherung für die Männer“, fügt sie hinzu.

Sänger zwischen 19 und 83 Jahren

Der Vorstand sieht das genauso, denn laut Thielemann, könne man auf die Dauer nur erfolgreich sein, wenn alle an einem Strang ziehen und auch bei aller Skepsis, risikobereit seien.

Der MGV Ehringen besteht aus 120 Mitgliedern, wovon 45 aktiv sind. Die Sängerinnen und Sänger kommen außer aus Ehringen und Umgebung, auch aus Wolfhagen. Das jüngste Mitglied ist Niklas Gante (Ehringen) mit 19 Jahren und der älteste ist Siegfried Braun (Ehlen) mit 83 Jahren. Für ihn sei Singen die beste Medizin, um fit zu bleiben, sagt er. (Ursula Neubauer)