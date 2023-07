Korbach: 150 geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben im „Wohnquartier“ an der Flechtdorfer Straße

Von: Stefanie Rösner

Flüchtlingsunterkunft in Korbach: Derzeit leben laut Kreisverwaltung 150 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im „Wohnquartier“ an der Flechtdorfer Straße. Die Wohneinheiten bieten Platz für bis zu 288 Menschen. © Philipp Daum

Die Mehrzweckhalle in Allendorf/Eder diente seit März 2022 als Flüchtlingsunterkunft. Diese ist nun aufgelöst worden. Einige der Menschen, die dort wohnten – zuletzt waren es nach Angaben der Kreisverwaltung etwa 40 Personen – sind in das Containerdorf in Korbach umgezogen. Derzeit leben laut Kreisverwaltung 150 geflüchtete Menschen aus der Ukraine im „Wohnquartier“ an der Flechtdorfer Straße in Korbach.

Waldeck-Frankenberg – Die Wohneinheiten dort bieten Platz für bis zu 288 Menschen. Bereits im November des vergangenen Jahres hatten Landrat Jürgen van der Horst und Erster Kreisbeigeordneter Karl-Friedrich Frese angekündigt, dass in Korbach und Frankenberg zwei dauerhafte Unterkünfte für bis zu 150 Flüchtlinge entstehen sollen. Der Wohnungsmarkt in Waldeck-Frankenberg ist praktisch annähernd leer.

In Korbach war von einem Grundstück die Rede, das man für diesen Zweck bereits ins Auge gefasst hatte, allerdings seien die Pläne dazu nicht weiter vorangeschritten, teilte Ralf Buchloh, Büroleiter im Rathaus der Kreisstadt, auf Nachfrage mit.

Es soll aber Wohnraum für 200 weitere Flüchtlinge in Frankenberg in einem ehemaligen Baumarkt und in Rhoden im ehemaligen Forsthaus entstehen, erklärt Ann-Katrin Heimbuchner, Pressereferentin beim Landkreis, auf Anfrage. Wie berichtet, wird der ehemalige Herkules Bau- und Gartenmarkt Auf den Weiden in Frankenberg zur Flüchtlingsunterkunft. Der Landkreis mietet das Gebäude und will darin Wohncontainer für rund 180 Menschen einrichten.

Derzeit bekomme der Landkreis im Durchschnitt vom Land 20 bis 25 Personen pro Woche zugewiesen.

Das Containerdorf in Korbach ist seit diesem Frühjahr in Betrieb. Nach Auskunft des Landkreises wohnen die Flüchtlinge dort jeweils einige Wochen und ziehen dann in Wohnungen um, sobald der Wohnungsmarkt dies hergebe. Sozialarbeiter des Landkreises betreuen die Menschen. Mehrmals pro Woche seien sie als Ansprechpartner vor Ort. Mitarbeiter von Jobcenter und Arbeitsagentur kümmerten sich zudem um die Integration in den Arbeitsmarkt.

Der Betrieb des Wohnquartiers kostet nach Angaben des Landkreises jeden Monat rund 350 000 Euro. Darin sind die laufenden Kosten für Containermiete, Wasser, Strom und die Kosten für die Betreuung, Reinigung und den Sicherheitsdienst enthalten. »