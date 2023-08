Für Waldeck-Frankenberg in den Hessischen Landtag: 16 Bewerber treten an

Von: Philipp Daum

Am 8. Oktober entscheidet sich, wer in den Hessischen Landtag einzieht. Die Kandidaten für die Wahlkreise 5 und 6 in Waldeck-Frankenberg stehen bereits fest. © Andreas Arnold/dpa

Am 8. Oktober sind knapp 4,4 Millionen Hessen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. In Waldeck-Frankenberg dürfen an dem Sonntag rund 122 000 Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben. Briefwahl ist bereits ab 28. August möglich.

In den Waldeck-Frankenberger Wahlkreisen 5 und 6 bewerben sich je acht Kandidatinnen und Kandidaten um das Direktmandat – die 16 Bewerber hat der Landkreis nun offiziell bekannt gegeben. Bei der Landtagswahl 2018 gab es für die CDU-Kandidaten Armin Schwarz und Claudia Ravensburg Grund zur Freude, sie zogen per Direktmandat in den Landtag ein. Weil Schwarz mittlerweile im Bundestag sitzt, tritt er bei der Landtagswahl nicht mehr an. Der für ihn vor zwei Jahren in den Hessischen Landtag nachgerückte Jan-Wilhelm Pohlmann stellt sich nun erstmals den Bürgerinnen und Bürgern zur Wahl.

Doch der CDU-Kandidat ist im Vergleich zur Landtagswahl 2018 nicht das einzige neue Gesicht. Für die SPD will aus dem Wahlkreis 5 Latif Hamamiyeh Al-Homssi ins Wiesbadener Parlament einziehen. Auch Friederike Becker (FDP), Yvonne Venticinque-Effenberger (AfD), Jürgen Bachmann (Linke), Peter Beckmann (Freie Wähler) und Heinrich Schröder (Die Basis) treten erstmals an. Daniel May (Grüne) will sein Landtagsmandat verteidigen.

Im Wahlkreis 6 tritt erneut Claudia Ravensburg an. Auch die Landtagsabgeordneten Dr. Daniela Sommer (SPD) und Jürgen Frömmrich (Grüne) bewerben sich erneut um ein Mandat. Stefan Ginder (AfD) hatte 2018 den Einzug ins Wiesbadener Parlament nicht geschafft, jetzt will er es noch einmal wissen. Bastian Belz (FDP), Regina Preysing (Linke), Roman Kallasch (Freie Wähler) und Daniele Saracino (Die Basis) wollen erstmals den Sprung ins Landesparlament schaffen. „Das vorläufige Endergebnis steht wie üblich am Sonntagabend fest“, teilte Kreiswahlleiter Thomas Vorneweg auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Neben der Landtagswahl finden in Waldeck-Frankenberg auch Bürgermeisterwahlen in Diemelstadt, Haina und Frankenberg statt. „Die Stimmen zur Landtagswahl müssen laut Hessischer Kommunalwahlordnung als erstes ausgezählt werden“, so Vorneweg.

Erst- und Zweitstimme: Das ist der Unterschied

Mit der Erststimme wird der Direktkandidat aus dem jeweiligen Wahlkreis in den Landtag gewählt. Wer die meisten Erststimmen erhält, zieht ins Parlament ein. Mit der Zweitstimme sprechen sich die Wählerinnen und Wähler für eine Partei aus, die ihrer Meinung nach im Landtag stark vertreten sein soll. Die Anzahl der Zweitstimmen einer Partei bestimmt ihren Sitzanteil im Landtag. Je mehr Zweitstimmen eine Partei erhält, umso mehr Kandidaten dürfen von der Liste ins Parlament.

Das sind die Direktkandidaten für die Wahlkreise 5 und 6 in Waldeck-Frankenberg

Die Wahlkreise 5 und 6 in Waldeck-Frankenberg. © HNA-Grafik

Waldeck-Frankenberg I

Name: Wahlkreis 5 (der Norden des Landkreises)

Gebiet: Bad Arolsen, Diemelsee, Diemelstadt, Edertal, Korbach, Lichtenfels, Twistetal, Volkmarsen, Waldeck, Willingen und Naumburg.

CDU-Kandidat: Jan-Wilhelm Pohlmann aus Korbach, geboren 1986, Landtagsabgeordneter.

Grünen-Kandidat: Daniel May aus Korbach, geboren 1981, Landtagsabgeordneter.

SPD-Kandidat: Latif Hamamiyeh Al-Homssi aus Waldeck, geboren 1990, Integrationsbeauftragter.

AfD-Kandidatin: Yvonne Venticinque-Effenberger aus Edertal, geboren 1977, selbstständig.

FDP-Kandidatin: Friederike Becker aus Twistetal, geboren 1990, Lehrerin.

Linke-Kandidat: Jürgen Bachmann aus Bad Zwesten, geboren 1982, selbstständig.

Freie-Wähler-Kandidat: Peter Beckmann aus Schwalmstadt, geboren 1958, Angestellter.

Die Basis-Kandidat: Heinrich Schröder aus Lichtenfels, geboren 1968, Landwirt.

Wahlsieger 2018: Armin Schwarz, CDU, 34,5 Prozent (tritt nicht mehr an, hat 2021 den Einzug in den Bundestag geschafft).

Waldeck-Frankenberg II

Name: Wahlkreis 6 (der Süden des Landkreises)

Gebiet: Allendorf, Bad Wildungen, Battenberg, Burgwald, Frankenau, Frankenberg, Gemünden, Haina (Kloster), Hatzfeld, Rosenthal, Vöhl und Fritzlar.

.

CDU-Kandidatin: Claudia Ravensburg aus Bad Wildungen, geboren 1962, Landtagsabgeordnete.

Grünen-Kandidat: Jürgen Frömmrich aus Frankenberg, geboren 1959, Landtagsabgeordneter.

SPD-Kandidatin: Dr. Daniela Sommer aus Frankenberg, geboren 1978, Landtagsabgeordnete.

AfD-Kandidat: Stefan Ginder aus Waldeck, geboren 1959, Versicherungsfachwirt.

FDP-Kandidat: Bastian Belz aus Battenberg, geboren 1990, Controller.

Linke-Kandidatin: Regina Preysing aus Bad Wildungen, geboren 1965, Ingenieurin der Medizintechnik.

Freie-Wähler-Kandidat: Roman Kallasch aus Schwalmstadt, geboren 1985, Kraftfahrer.

Die Basis-Kandidat: Daniele Saracino aus Bad Wildungen, geboren 1985, Unternehmer.

Wahlsiegerin 2018: Claudia Ravensburg, CDU, 30,9 Prozent.