2024 werden die zwei Hauptstraßen in Edertal-Wellen umgebaut

Von: Matthias Schuldt

Der gesamte Wellener Dorfplatz einschließlich Bachstraße soll zur verkehrsberuhigten Zone werden. © Matthias Schuldt

Im Edertaler Bauausschuss präsentierten Planer, wie Wellens Edertalstraße mit Hauptkreuzung und die Bachstraße 2024 groß umgestaltet werden könnten.

Edertal – „Es handelt sich um einen Vorentwurf“, unterstrich Ausschussvorsitzender Markus Jungermann. Die Planer kämen demnächst in den Ortsbeirat, und es gebe eine Anliegerversammlung. Ankerpunkte: Die Hauptkreuzung verliert ihren Charakter als „verwaschene“ Kreuzung. Statt dessen soll der Verkehr zwei Einmündungen vorfinden, die zwar gegenüber, aber deutlich versetzt zueinander liegen: die der Bachstraße auf die Edertalstraße und die des Wehrweges (aus Richtung Wega) auf die Edertalstraße. Die Bushaltestellen werden barrierefrei, behalten aber ihre Positionen. Die Einmündungen werden auf nahezu rechte Winkel umgebaut, so dass Pkw die Kurven nicht mehr so schneiden, wie heute.

„Allerdings werden die Kurven ähnlich gestaltet, wie das Innere der Wildunger Kreisel“, erklärt Jungermann. Große Fahrzeuge wie Busse oder Lkw können die erhabenen Bereiche der Kurven also überfahren, die damit ein wenig den rot-weißen „Curves“ von Autorennstrecken gleichen. In dieser Weise solle auch die Einmündung des „Grundweges“ auf die Bachstraße weiter oberhalb im Dorf umgewandelt werden. Kurz vorm Ortsausgangsschild Richtung Wega soll auf dem Wehrweg künftig eine Verkehrsinsel dem Radverkehr das Überqueren der Straße in Richung Radweg erleichtern.

Die augenfälligsten Änderungsvorschläge betreffen Dorfplatz und Bachstraße in Höhe des DGHs. Vor und hinter der Einfahrt zum alten Schulplatz wiese die Bachstraße auf 30 Metern Länge nur noch eine Spur auf. Der Verkehr würde automatisch beruhigt. Im weiteren Verlauf Richtung Züschen würde der Dorfplatz mit der Bachstraße bis etwa zum Feuerwehrhaus als ein mehrere Zentimeter hohes Podest gestaltet, als verkehrsberuhigte Zone, die zum Verweilen einlädt. Die Bushaltestelle soll näher an den bisherigen Straßenverlauf heranrücken. Den Durchgangsverkehr von und nach Züschen würde das deutlich verlangsamen.

Letzter Punkt ist ein beidseitiger Bürgersteig an der Züschener Straße bis zum Ortsausgangsschild. Im Ausschuss wurden Stimmen laut, statt eines neuen Bürgersteigs auf der Südseite eine Fahrradspur bergauf einzurichten. (Matthias Schuldt)