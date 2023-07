Vasbeck: 24-Stunden-Schwimmen im Walmebad am Wochenende

Der Förderverein fürs Vasbecker Freibad lädt am 8. und 9. Juli wieder zum 24-Stunden-Schwimmen ein. 2018 ließ Leander Becker abends seine Drohne aufsteigen, um die besondere Stimmung einzufangen. © Leander Becker

Der Förderverein des Vasbecker Freibades lädt am Wochenende des 8. und 9. Juli ein zum 24-Stunden-Schwimmen. Es gibt weder Eintrittsgeld noch ein Startgeld. Verbunden ist der sportliche Wettstreit mit einer Feier zum 95-jährigen Bestehen des Bades, das zu den ältesten in Waldeck zählt. Außerdem wird der Förderverein 20 Jahre alt – so alt wie das 24-Stunden-Schwimmen.

Diemelsee-Vasbeck – Im 28 Grad warmen Wasser des 15 mal 25 Meter großen Beckens können die Teilnehmer in entspannter Atmosphäre ihre Bahnen ziehen – wie viele, entscheiden sie für sich. Es darf in mehreren Blöcken geschwommen werden, das Motto lautet: „Dabei sein ist alles.“ Hunderte Schwimmer aus ganz Deutschland werden wieder erwartet.

Nach den Spielregeln muss vom Start am Samstag um 12 Uhr bis zum Sonntag um 12 Uhr ständig mindestens ein Schwimmer im Wasser sein. Schiedsrichter am Beckenrand zählen die geschwommenen Bahnen jedes Teilnehmers und addieren sie nach 24 Stunden. Die Sieger erhalten wieder Pokale. Es gibt Mannschaftswertungen sowie Einzelwertungen in den Altersklassen Bambini, Jugend und Senioren.

In der Nacht sorgen die reflektierenden Lichterketten und Strahler am Wasser für eine besondere Atmosphäre. Die gute Stimmung wird von Musik untermalt. Für die Schwimmer gibt es in der Nacht kostenfrei heiße Getränke und Suppe. Auch Aufwärmräume stehen zur Verfügung. Einige Schwimmer übernachten wieder in Zelten auf der Liegewiese. Die DLRG aus Bad Arolsen steht zur Betreuung bereit und sorgt für Sicherheit.

Am Samstag gegen 20 Uhr gibt es eine Begrüßung mit einem kleinen Rückblick auf 20 Jahre Förderverein, die Anschaffungen und Bauprojekte. Die „Vasbecker Hafensänger“ treten wieder auf. Auch der beliebte Brunch am Sonntagmorgen findet wie gewohnt statt. Am Nachmittag werden die Sieger des Schwimmens geehrt. red/-sg-