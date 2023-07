241 Teilnehmer beim 24-Stunden-Schwimmen im Vasbecker Freibad

Nach der Siegerehrung am Sonntag: Die Pokalgewinner des 24-Stunden-Schwimmens im Vasbecker Freibad. © Karl Schilling

Ideale Bedingungen hatte der Förderverein des Vasbecker Freibades hat am Wochenende bei seinem 24-Stunden-Schwimmen. Dabei knackte Marcel Kosneter einen Rekord: Er schaffte 766 Bahnen, das entspricht 38,3 Kilometern.

Diemelsee-Vasbeck – Insgesamt 241 Teilnehmer verzeichnete das Schwimmen. Im nasskalten vorigen Jahr seien es nur 119 Teilnehmer gewesen, berichtet Alina Heyner. In den 24 Stunden hätten die Teilnehmer 16 910 Bahnen geschwommen – das entspricht 845,5 Kilometern. Am Rekord des Jahres 2018 hätten noch 127,5 Kilometer gefehlt, erklärt Heyner.

Kinder stark vertreten

Am stärksten vertreten war die Gruppe der Kinder, gefolgt von den Damen. Mit nur fünf Schwimmern war das Feld bei der Jugend am schwächsten. Die meisten Bahnen schaffte Marcel Kosneter mit 766 oder 38,3 Kilometern, gefolgt von Julia Kulmarsch-Wilke mit 666 Bahnen und Tabea Multhaupt mit 464 Bahnen.

Viele auswärtige Gäste

Auf dem Freigelände des Kindergartens „Sinai“ und hinter dem Bad-Gebäude hatten Teilnehmer rund 20 Zelte aufgebaut, sie übernachteten in Vasbeck. „90 Prozent der Schwimmer sind Auswärtige“, schätzt der Vorsitzende des Fördervereins, Martin Brücher – das vor 20 Jahren begründete Event ist inzwischen in der Szene bekannt, aus ganz Deutschland reisen Teilnehmer an. „Wir haben Stammkunden, aber es sind auch immer wieder neue Gesichter dabei.“

Die weiteste Anreise hatte Manfred Kießling aus Weiblingen, der wegen seiner roten Mütze überall als „Rotkäppchen“ bekannt ist.

Gut gefülltes Becken: 24 Stunden lang zogen die Schwimmer ihre Bahnen im Vasbecker Freibad. Bis zu 45 Schwimmer gleichzeitig warenzum Auftakt im Wasser. © Karl Schilling

Schön findet Brücher die Fairness und die gegenseitige Unterstützung: „Viele pushen sich gegenseitig hoch.“ Und schon seien noch ein paar Bahnen geschafft.

Förderverein im Dauereinsatz

Rund 30 Helfer des Fördervereins sorgten für den reibungslosen Ablauf. Darunter waren allein 18 „Stricher“ – Schiedsrichter am Beckenrand, die mit Strichlisten die geschwommenen Bahnen jedes Teilnehmers zählten und sie nach 24 Stunden addierten. Bei Alina und Alex Heyner in der „Zähl-Bar“ liefen die Ergebnisse zusammen.

Die DLRG aus Bad Arolsen sorgte mit immer vier Ehrenamtlichen für Sicherheit, sie mussten nicht einmal eingreifen. Noch nie sei in Vasbeck etwas bei dem 24-Stunden-Schwimmen vorgefallen, betont Martin Kosneter, der das Familiäre des Events schätzt.

Die Vereinsmitglieder im Getränkewagen hatten bei der Hitze viel zu tun. Einige junge Frauen des Vereins hatten die Idee, nach langer Zeit wieder eine Cocktailbar zu öffnen – sie machten sich gleich an die Umsetzung und boten in ihrer „Barlina“ abends Mischungen wie „Sex on the Beach“, „Swimmingpools“ oder „Bahama Mama“ sowie Kindercocktails an.

Das ganze Dorf zog wieder mit: Frauen backten am Samstag Kuchen fürs Kaffeetrinken, am Sonntag boten sie neben Kuchen auch frische Waffeln an. Viele steuerten etwas bei zum beliebten Brunch am Sonntagmorgen. Das Team der „Vasbecker Flotte“ bot an beiden Tagen warme Mahlzeiten an.

Buntes Programm

Am Samstag luden Carola Figge und ihre Tochter Emilia Mannel zum Kinderschminken in ein Zelt. Bei der offiziellen Begrüßung am Abend blickte Brücher kurz zurück auf die 95-jährige Geschichte des Bades und die 20 Jahre des Fördervereins. Als die Sonne langsam unterging, erlebten die Besucher eine besondere Atmosphäre: Die Lichterketten und Strahler reflektierten sich im Wasser.

Die „Vasbecker Hafensänger“ traten im Fackelschein auf dem Gebäude-Dach auf. Jürgen Brühne aus Massenhausen zelebriertr an drei Stunden bis Mitternacht Event-Saunaaufgüsse

Die Sieger des Vasbecker 24-Stunden-Schwimmens Mannschaftswertung: Die DLRG holt mit 2152 geschwommenen Bahnen den Wanderpokal. Das Team „Rötkäppchen & Friends“ kommt auf 2451 Bahnen, das Team „1 bis 4“ auf 539. Bambini, 0 bis acht Jahre: Lina Dören mit 200 Bahnen vor Marina Lamm mit 128 und Emilia Herbert mit 106 Bahnen. Kinder, 9 bis 14 Jahre: Marcel Kosneter vom DLRG schafft 766 Bahnen oder 38,3 Kilometer und stellt damit einen neuen Gesamtrekord auf. Devin Grützfeld folgt mit 405 und Heiko Weber mit 329 Bahnen. Der alte Rekord lag seit Jahren bei genau 38 Kilometern. Jugend, 17 bis 17 Jahre: Maurice Stratmann siegt mit 205 Bahnen vor Yasmin Steinbock mit 28 und Hanna Horn mit zehn Bahnen. Damen: Siegerin Julia Kulmarsch-Wilke kommt auf stolze 666 Bahnen, gefolgt von Tabea Multhaupt mit 464 und Sophia Droste mit 401 Bahnen. Herren: Primin Langendorf holt mit 302 bahnen den Sieg gefolgt von Jörg Burghoff mit 247 und Jens Grohmann mit 153 Bahnen. Senioren: „Rotkäppchen“ Manfred Kießling siegt mit 322 Bahnen vor Irina Schröder mit 209 und Petra Henker mit 200 Bahnen.

Zum 18. Mal hatte der Förderverein eingeladen. Bei der Siegerehrung am Sonntag Mittag mit Alina Heyner fragte Martin Brücher, ob es auch nächstes Jahr wieder ein 24-Stunden-Schwimmen geben solle – Hunderte Besucher riefen laut „Ja!“