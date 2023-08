25 Kanonengruppen böllern in Wrexen aus allen Rohren

Böllerschützen ließen es gemeinsam so richtig krachen. © Uwe Walter

Das Manöver der Waldecker Kanoniere wurde aus Anlass des 40-jähriges Bestehens der Wrexer Kanonengruppen und ihrer Kanone „Diemel-Foss“ im Wrexer Steinberg ausgetragen.

Diemelstadt-Wrexen - Zu dem Treffen hatten sich etwa 25 Gruppen von Kanonieren und Böllerschützen in der Freizeitanlage im Wrexener Steinbruch eingefunden. Einige dieser Gruppen, waren teilweise auch aus dem benachbarten Hochsauerlandkreis angereist, aus dem Landkreis Kassel oder sogar aus Dolberg im Münsterland angereist, wo im Jahr 2019 das letzte Treffen in diesem Rahmen stattfand.

Pulverdampf und Sicherheitsabstand: Kanoniere aus Mühlhausen im Wrexer Steinberg. © Uwe Walter

Nach den starken Regenfällen am Freitag bleib das Pulver Kanoniere am Samstag trocken. so konnten nach der Begrüßung durch den Oberkanonier der Wrexer Kanoniere, Sven Behrens, die ersten Kanonen- und Böllerschüsse abgefeuert werden.

Gemütlicher Ausklang mit dem Spielmannszug Wrexen

Auf Schautafeln konnten die Gäste einen Blick in die 40-jährige Chronik der Wrexer Kanoniere werfen. Zudem war eine Firma aus der Nähe von Lippstadt angereist, bei der die Schützen Schwarzpulver erwerben konnten. Mit einem gemeinsamen Schuss wurde die Veranstaltung offiziell beendet. Mit einem gemütlichen Beisammensein zu den Klängen des des Spielmannszugs Wrexen, Deftigem vom Grill und kühlen Getränken klang das Treffen aus.

Sorgfalt ist angesagt beim Stopfen der Kanonen. Das wissen die Berndorfer Kanoniere. © Uwe Walter

Ein Wiedersehen ist für den 17. August 2024 auf der Rhoder Hude geplant. (Uwe Walter)