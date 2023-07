B-252-Sperrung in Bottendorf: Google leitet über Wirtschaftsweg

Von: Martina Biedenbach

Die Sperrung der Bundesstraße 252 in Bottendorf am nördlichen Ortsrand beginnt zwar noch vor dem Ortsschild, aber erst nach der Einfahrt ins interkommunale Gewerbegebiet. Die Firmen sind also weiterhin über die Bundesstraße zu erreichen. © Martina Biedenbach

Die offizielle Umleitung zur B-252-Sperrung in Bottendorf wird von vielen Fahrzeugen nicht eingehalten: Google leitet über einen Wirtschaftsweg.

Bottendorf – 40-Tonner-Lastzüge quälen sich auf dem engen Mühlenweg in der Bottendorfer Feldgemarkung ins interkommunale Gewerbegebiet Burgwald-Frankenberg am nördlichen Ortsrand. Auch Autos von Privatleuten fahren suchend durch den Bereich, der nur für Anliegern und landwirtschaftlichen Verkehr frei ist. Dieses Bild beobachten Bottendorfer derzeit tagtäglich.

Hintergrund ist die Sperrung der B 252 vom Ortseingang aus Richtung Frankenberg bis zum Abzweig nach Rosenthal/Neuer Weg, die vergangene Woche wegen der grundhaften Straßensanierung eingerichtet wurde. Insbesondere Fahrzeuge, die von Ernsthausen kommen, fahren auf der B 252 bis in den Ort, biegen vor der Baustelle nach links in den Mühlenweg und fahren durchs Feld zum Gewerbegebiet.

„Ich arbeite im Gewerbegebiet. Gibt man bei Googlemaps von Marburg, Dillenburg oder Korbach kommend die Firmen-Adresse in der Straße Zum Pfarrboden ein, wird man immer über den Feldweg geleitet“, schildert die Bottendorferin Inga Weber. Sie meint: „Die aktuellen Umleitungen sind für Ortsunkundige leider sehr schlecht ausgeschildert und kaum zu verstehen.“

Auch in der Burgwalder Gemeindeverwaltung ist das Thema bekannt. „Wir sind im Gespräch mit der Polizei, inwieweit wir Google zu einer Änderung der Route bringen können“, sagte Büroleiter Detlef Engel am Freitag auf HNA-Anfrage.

Beim Routenvorschlag werde nicht berücksichtigt, dass die Einfahrt ins Gewerbegebiet am nördlichen Ortsrand noch über die B 252 erreichbar ist. Die Sperrung beginnt erst einige Meter weiter in Richtung Ort. Allerdings ist das auch für aufmerksame Fahrer, die aus Frankenberg in Richtung Bottendorf unterwegs sind, nicht ersichtlich. Da steht auf dem Umleitungsschild, dass Bottendorf gesperrt ist, aber kein Hinweis darauf, dass man noch ins Gewerbegebiet fahren kann.

Die Gemeinde appelliert, wie bereits gestern berichtet, die offizielle Umleitungsstrecken einzuhalten. Wer aus Richtung Marburg ins Gewerbegebiet fahren will, soll die Kreisstraße 117 nutzen, dann bei Frankenberg auf die B 252 einbiegen.

Anlieger des Mühlenwegs haben derweil Grundstücks- und Wiesenflächen mit Absperrband abgesteckt. Denn im Begegnungsverkehr fahren Lkw auf Grundstücke. Es gab auch schon Beschädigungen, wie eine Anwohnerin berichtete. (Martina Biedenbach)

